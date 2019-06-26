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沒有人碰他！　白襪安德森傳球離奇自扭傷退

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記者黃詩崴／綜合報導

白襪今（26）日客場出征紅襪，紅襪狄佛斯（Rafael Devers）單場4支4的火燙手感帶領下，以6比3擊敗白襪，白襪不但在這次雙「襪」大戰中吞下2連敗，比賽中還傷了主力游擊手安德森（Tim Anderson），他在一次傳球中扭傷了右腳踝，當場痛到需要靠別人攙扶才能退場。

5局下，雙方3比3平手，紅襪狄佛斯先敲出二壘安打，柏賈爾茲（Xander Bogaerts）隨即轟出一發2分砲取得領先，下一個打者馬丁尼茲（J.D. Martinez）擊出游擊滾地球，安德森橫向移動接球後快傳一壘抓到這個半局的第一個出局數。

▲▼白襪安德森。（圖／達志影像／美聯社）

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▲安德森要靠隊友攙扶才能退場。（圖／達志影像／美聯社）

不過安德森在傳球後，就用左腳單腳原地跳了幾下，隨後就倒在地上，白襪隊醫上場確認右腳腳踝傷勢後，還需要靠隊友的攙扶才能退場。據《芝加哥太陽報》報導，安德森賽後到醫院照X光，報告顯示沒有太嚴重的傷勢，不過受傷的當下白襪全隊上下都被嚇到了。包括總教練倫特利亞（Rick Renteria）在內，賽後他說，「當下真的心情很複雜，因為你不知道他的傷勢到底嚴不嚴重。」

安德森賽後倒是很冷靜，「這對我來說是個重大的『成就』，大家都能看到，受傷的當下沒有人弄到我，而且我很清楚自己的狀態，另外游擊防區的位置我也十分熟悉，因此不應該會這樣才對。」

不過有可能造成安德森受傷原因，可能是因為，此役賽前因為大雨延遲了30分鐘，內野紅土因為大雨變得比較軟一些，也讓安德森在墊步傳球時稍微踩空弄傷腳踝。

▲▼白襪安德森。（圖／達志影像／美聯社）

▲安德森今年打擊數據來到生涯巔峰。（圖／達志影像／美聯社）

剛滿26歲的安德森，今年是他第4個大聯盟賽季，他在新秀賽季打擊三圍.283/.306/.432的表現讓他在美聯新人王票選位居第7，只是接下來的2年遇到撞牆期，打擊數據都不如新人年亮眼，但今年他在攻擊方面打通任督二脈，目前打擊三圍.313/.338/.485，另外還有11轟、37分打點，外加15次盜壘的成績。

關鍵字： MLB白襪安德森Tim Anderson
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