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不斷更新／統一局局有攻勢　4局結束統一4：1桃猿

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▲▼統一獅,黃恩賜。（圖／記者季相儒攝）

▲黃恩賜2下送出2分打點。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

Lamigo桃猿25日作客統一，桃猿魔術數字「M2」有機會在今晚自立封王，桃猿推出本土小將翁瑋均先發，獅隊則同樣由本土投手江辰晏先發。1下統一先選到2次保送後潘武雄敲安先馳得點。2下黃恩賜敲帶有2分打點安打。3下統一高飛犧牲打再添1分。4上桃猿靠著對方守備失誤得到1分。4局結束，統一4：1桃猿。

1局上，桃猿進攻，陳晨威遭到三振，林立遭到三振，陳俊秀左外野飛球遭接殺。

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1局下，統一進攻，林勝傑遭到三振，黃恩賜選到四壞保送，黃恩賜成功盜上二壘，蘇智傑選到四壞保送，潘武雄打穿三遊防線一壘安打帶有1分打點，郭阜林遭到三振，姚雨翔遭到三振。 

2局上，桃猿進攻，林泓育選到四壞保送，朱育賢遭到三振，柏納帝那選到四壞保送，郭嚴文二壘反彈球遭策動雙殺。

2局下，統一進攻，陳重廷打穿三壘防線一壘安打，林祐樂選到四壞保送，莊駿凱成功犧牲觸擊送跑者上二三壘，林勝傑遭到三振，黃恩賜右外野一壘安打帶有2分打點，黃恩賜成功盜上二壘，蘇智傑二壘反彈球遭刺殺。

3局上，桃猿進攻，廖健富三壘上空飛球遭接殺，余德龍左外野飛球遭接殺，陳晨威中外野飛球遭莊駿凱美技接殺。

3局下，統一進攻，潘武雄游擊滾地造成野手失誤上壘，郭阜林右外野二壘安打、跑者上三壘，姚雨翔左外野高飛犧牲打帶有1分打點，陳重廷遭到三振，林祐樂投手正面滾地球遭刺殺。

4局上，桃猿進攻，林立遭到三振，陳俊秀選到四壞保送，林泓育選到四壞保送，朱育賢一壘滾地造成野手失誤上壘、二壘跑者回本壘得分，柏納帝那遭到三振，郭嚴文遭到三振。

4局下，統一進攻，莊駿凱游擊滾地遭刺殺，朱元勤遭到三振，黃恩賜本壘後方飛球遭接殺。

桃猿翁瑋均本季出賽10場，包括9場先發，戰績3勝3敗、防禦率4.38，對獅隊4場拿下2勝、對戰防禦率3.92，不過對戰被打擊率僅0.253。

統一江辰晏今年先發11場，戰績4勝4敗，防禦率4.42，本季對戰桃猿3場共13局失15分，其中13分自責分，對戰防禦率高達9.00，吞下1敗。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒一壘手陳俊秀、四棒指定打擊林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒右外野手柏納帝那、七棒二壘手郭嚴文、八棒捕手廖健富、九棒游擊手余德龍。

統一先發名單，一棒右外野手林勝傑、二棒游擊手黃恩賜、三棒左外野手蘇智傑、四棒指定打擊潘武雄、五棒三壘手郭阜林、六棒一壘手姚雨翔、七棒二壘手陳重廷、八棒捕手林祐樂、九棒中外野手莊駿凱。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿統一獅
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