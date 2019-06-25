不斷更新／萊福力自亂陣腳掉分　5局上中信4：2富邦

▲張志豪首局就開轟。（圖／記者黃克翔攝）

記者林緯平／綜合報導

1局下，中信靠林智勝安打敲回1分，張志豪隨後補上2分砲。2局下，富邦靠安打串聯、中信傳球失誤，追回2分；2局上王威晨敲安再補1分。3局、4局雙方皆沒得分，比數來到中信4比2領先。

1局上富邦進攻，張正偉二壘滾地遭刺殺，王正棠二壘滾地遭刺殺，胡金龍選到四壞保送，林益全右外野一壘安打，蔣智賢遭到三振。

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1局下中信進攻，王威晨左外野一壘安打，吳東融二壘滾地、野手封殺往二壘跑者，陳子豪左外野飛球遭接殺，林智勝右外野一壘安打、帶1分打點，張志豪左外野全壘打、帶2分打點，詹子賢中外野飛球遭接殺。

▲陳凱倫為富邦打回1分。（圖／記者林敬旻攝）

2局上，林哲瑄選到四壞保送，陳品捷右外野一壘安打，陳凱倫左外野一壘安打、帶1分打點，方克偉靠失誤上壘，張正偉遭到三振，王正棠中外野飛球遭接殺，投手暴投三壘跑者回來得分，胡金龍三壘滾地遭刺殺。

2局下，陳文杰左外野飛球遭接殺，高宇杰中外野二壘安打（一軍生涯首安），江坤宇遭到三振，王威晨中外野一壘安打、帶1分打點，吳東融二壘滾地遭刺殺。

3局上，林益全投手前方滾地遭刺殺，蔣智賢二壘滾地內野安打，林哲瑄靠三壘手接球失誤上壘，陳品捷中外野一壘安打，陳凱倫投手前平飛球遭策動雙殺。

3局下，陳子豪游擊滾地遭刺殺，林智勝中外野一壘安打，張志豪遭到三振，詹子賢左外野一壘安打，陳文杰遭到三振。

4局上，方克偉選到四壞保送，張正偉中外野一壘安打，王正棠內野滾地、往三壘跑者遭刺殺，胡金龍遭到三振，林益全左外野飛球遭接殺。

4局下，高宇杰游擊滾地遭刺殺，江坤宇三壘滾地遭刺殺，王威晨二壘滾地遭刺殺。

5局上，蔣智賢投手前滾地遭刺殺，林哲瑄左外野一壘安打，陳品捷選到四壞保送，李宗賢代打界外飛球遭接殺，方克偉選到四壞保送，張正偉二壘滾地遭刺殺。

▲中信兄弟推出萊福力應戰。（圖／記者季相儒攝）

富邦悍將先發名單，第一棒右外野手張正偉、第二棒二壘手王正棠、第三棒指定打擊胡金龍、第四棒一壘手林益全、第五棒三壘手蔣智賢、第六棒中外野手林哲瑄、第七棒左外野手陳品捷、第八棒游擊手陳凱倫、第九棒捕手方克偉。

中信兄弟先發名單，第一棒三壘手王威晨、第二棒二壘手吳東融、第三棒右外野手陳子豪、第四棒一壘手林智勝、第五棒中外野手張志豪、第六棒左外野手詹子賢、第七棒指定打擊陳文杰、第八棒捕手高宇杰、第九棒游擊手江坤宇。