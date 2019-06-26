運動雲

>

巴克利嗆球爸到哪都是白癡　不應該讓他出現在電視

ETtoday運動雲

▲「球爸」拉佛，LaVar Ball。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴克利嗆球爸是白癡，不應該出現在電視上。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

球爸拉佛(LaVar Ball)自從博爾(Lonzo Ball)進入聯盟後，就很喜歡在媒體前放話嗆聲，往往說出的話幾乎都不經大腦，也讓外界感到非常反感，先前他更言語調戲女記者慘遭《ESPN》封殺，現在連《TNT》球評巴克利(Charles Barkley)也受不了，直言「球爸」就是一個白癡，應該讓他遠離電視台。

由於「球哥」先前讓湖人給選中，身為聯盟數一數二的豪門球隊，球爸自然不放過任何機會在鏡頭前放話，甚至還動不動就嗆其他球員或球隊，儘管成功製造話題，但也讓外界極度厭惡拉佛。先前「球爸」上節目，竟向女主持人脫口而出，「任何時候，妳都能和我一起換衣服」讓現場一陣安靜，事後《ESPN》更直言未來將不會邀請他上節目。

請繼續往下閱讀...

受不了球爸的還有「惡漢」巴克利，他接受採訪時砲火超級猛烈，認為拉佛就是個白癡，「無論拉佛在哪裡，就像一個村莊少了一個白癡，我們應該讓他遠離電視台，這是最好的辦法。」

拉佛瘋狂的行徑也間接的影響博爾發展，許多聯盟球員對上博爾幾乎都打得特別起勁，為了就是要他下馬威，現在博爾被交易到鵜鶘，拉佛也再次放話，巴克利被問及是否認為「球爸」到了紐奧良會不會有新的開始，直接嗆聲，「完全不會，不只紐奧良，在美國50個州拉佛都是白癡。但這對於他兒子來說很不公平，他兒子是個好人，也是一個好孩子。」

▲▼球爸。（圖／達志影像／美聯社）

▲球爸。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA巴克利球爸
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

熱門新聞

中職／桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

古巴重砲找不回昔日砲火！王建民前隊友遭洋基DFA

中職／味全龍趕走韓國球隊　領隊：用得好就一直租下去

中職／桃猿連5季封王　洪一中跳舞慶祝

中職／「全隊只有他能safe」陳晨威8局跑壘成封王關鍵

中職／少了王柏融還是很強　桃猿：總是有人跳出來

讀者回應

﻿

最新新聞

1上半季冠底定　看潘威倫拚141勝　

2洋基最想要薛茲爾　對邦格納興趣低

3朱立人連續2戰無安打　蹲捕秀阻殺

4「戴資穎障礙」持續進入133周

5史丹頓右膝挫傷才打3局就離場

熱門新聞

1桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

2找不回火力！王建民前隊友遭洋基DFA

3味全趕走韓國隊　領隊：用得好一直租

4桃猿連5季封王　洪一中秀舞技

5桃猿能封王　陳晨威快腿是關鍵

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

富邦提出電視輔助判決挑戰失敗，形成滿壘局面 | 06_23 富邦 vs 兄弟 二局下

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職本週五大好球6/18~6/23

陳品捷淡淡的哀傷，自打球不偏不倚大球碰小球 | 06_25 富邦 vs 兄弟 六局上

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366