巴克利嗆球爸到哪都是白癡　不應該讓他出現在電視

▲巴克利嗆球爸是白癡，不應該出現在電視上。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

球爸拉佛(LaVar Ball)自從博爾(Lonzo Ball)進入聯盟後，就很喜歡在媒體前放話嗆聲，往往說出的話幾乎都不經大腦，也讓外界感到非常反感，先前他更言語調戲女記者慘遭《ESPN》封殺，現在連《TNT》球評巴克利(Charles Barkley)也受不了，直言「球爸」就是一個白癡，應該讓他遠離電視台。

由於「球哥」先前讓湖人給選中，身為聯盟數一數二的豪門球隊，球爸自然不放過任何機會在鏡頭前放話，甚至還動不動就嗆其他球員或球隊，儘管成功製造話題，但也讓外界極度厭惡拉佛。先前「球爸」上節目，竟向女主持人脫口而出，「任何時候，妳都能和我一起換衣服」讓現場一陣安靜，事後《ESPN》更直言未來將不會邀請他上節目。

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受不了球爸的還有「惡漢」巴克利，他接受採訪時砲火超級猛烈，認為拉佛就是個白癡，「無論拉佛在哪裡，就像一個村莊少了一個白癡，我們應該讓他遠離電視台，這是最好的辦法。」

拉佛瘋狂的行徑也間接的影響博爾發展，許多聯盟球員對上博爾幾乎都打得特別起勁，為了就是要他下馬威，現在博爾被交易到鵜鶘，拉佛也再次放話，巴克利被問及是否認為「球爸」到了紐奧良會不會有新的開始，直接嗆聲，「完全不會，不只紐奧良，在美國50個州拉佛都是白癡。但這對於他兒子來說很不公平，他兒子是個好人，也是一個好孩子。」

▲球爸。（圖／達志影像／美聯社）