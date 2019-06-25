賽揚轟賽揚！葛蘭基狙擊克蕭陽春砲　成就歷史紀錄

▲「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）擊出陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）是大聯盟中能投又能打的代表人物之一，25日碰上前隊友，3屆賽揚強投克蕭（Clayton Kershaw），次局擊出超前比數的陽春砲，成為歷史第2位從複數位賽揚球投手中，擊出全壘打的賽揚投手。

這場賽揚等級強投對決，並不如預期是場投手戰，兩人首局都各掉3分，不過葛蘭基再次局幫自己打下勝投資格，瞄準克蕭壓在邊邊角角的90.7英里四縫線，掃出左外野方向超前分陽春砲，響尾蛇4比3暫時領先道奇。

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Zack Greinke goes DEEP off of Clayton Kershaw to give the D-Backs the lead! #PitchersWhoRake



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葛蘭基是第4位從克蕭手中擊出全壘打的投手，加上他2015年曾經從克理夫李（Cliff Lee）手中敲出全壘打，加入名人堂球星德萊史戴爾（Don Drysdale）的行列，成為歷史唯二從複數位賽揚球投手中擊出全壘打的賽揚投手。

而在葛蘭基擊出這發全壘打之後，本季40打數敲出11安，其中包含3轟，貢獻5的點還有一次盜壘，打擊三圍上升到.314/.351/.686。