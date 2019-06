賽揚轟賽揚！葛蘭基狙擊克蕭陽春砲　成就歷史紀錄

▲「Z魔神」葛蘭基(Zack Greinke)擊出陽春砲。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

「Z魔神」葛蘭基(Zack Greinke)是大聯盟中能投又能打的代表人物之一,25日碰上前隊友,3屆賽揚強投克蕭(Clayton Kershaw),次局擊出超前比數的陽春砲,成為歷史第2位從複數位賽揚球投手中,擊出全壘打的賽揚投手。

這場賽揚等級強投對決,並不如預期是場投手戰,兩人首局都各掉3分,不過葛蘭基再次局幫自己打下勝投資格,瞄準克蕭壓在邊邊角角的90.7英里四縫線,掃出左外野方向超前分陽春砲,響尾蛇4比3暫時領先道奇。

Zack Greinke goes DEEP off of Clayton Kershaw to give the D-Backs the lead! #PitchersWhoRake



(via @FOXSPORTSAZ) pic.twitter.com/DhNEZyye7s