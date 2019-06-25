運動雲

>

賽揚轟賽揚！葛蘭基狙擊克蕭陽春砲　成就歷史紀錄

ETtoday運動雲

▲「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）擊出陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）是大聯盟中能投又能打的代表人物之一，25日碰上前隊友，3屆賽揚強投克蕭（Clayton Kershaw），次局擊出超前比數的陽春砲，成為歷史第2位從複數位賽揚球投手中，擊出全壘打的賽揚投手。

這場賽揚等級強投對決，並不如預期是場投手戰，兩人首局都各掉3分，不過葛蘭基再次局幫自己打下勝投資格，瞄準克蕭壓在邊邊角角的90.7英里四縫線，掃出左外野方向超前分陽春砲，響尾蛇4比3暫時領先道奇。

請繼續往下閱讀...

葛蘭基是第4位從克蕭手中擊出全壘打的投手，加上他2015年曾經從克理夫李（Cliff Lee）手中敲出全壘打，加入名人堂球星德萊史戴爾（Don Drysdale）的行列，成為歷史唯二從複數位賽揚球投手中擊出全壘打的賽揚投手。

而在葛蘭基擊出這發全壘打之後，本季40打數敲出11安，其中包含3轟，貢獻5的點還有一次盜壘，打擊三圍上升到.314/.351/.686。

關鍵字： 葛蘭基Z魔神克蕭響尾蛇道奇二刀流
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

熱門新聞

中職／味全龍趕走韓國球隊　領隊：用得好就一直租下去

BIG3聯賽開幕日就幹架　前NBA球星史密斯與選秀狀元大打出手

洋基瞄準補強投手　藍鳥王牌：我是紐約之子！

中職直播／富邦悍將爭冠背水一戰　伍鐸的去留生存戰

中職／歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

伊古達拉：KD、湯普森誰都不會去尼克　有信心續約勇士

讀者回應

﻿

最新新聞

1運動家投手戰力吃緊　王維中有望回歸先發

2陳建禎宣佈加盟廣島JT雷霆

3世女足／美國靠點球擊退西班牙

4味全龍第一位狀元？葉總27日直播說明白

5富邦戰兄弟必須贏　運彩看好悍將

熱門新聞

1味全趕走韓國隊　領隊：用得好一直租

2BIG3開幕日　前NBA球星大打出手

3史卓曼樂意被交易洋基

4富邦悍將背水一戰　伍鐸的去留生存戰

5歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

富邦提出電視輔助判決挑戰失敗，形成滿壘局面 | 06_23 富邦 vs 兄弟 二局下

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

「清甜女神」人來瘋　吳婉君送上旋轉之舞

Passion Sisters為女孩日帶來精彩活力四色的開場熱舞表演！ | 06_23 富邦 vs 兄弟 賽前

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366