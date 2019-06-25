美洲盃／日本奧運隊主體平厄瓜多　絕殺越位無緣8強

▲中島翔哉踢進本屆美洲盃第一球。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

美洲盃小組賽第三輪賽事在25日全部結束，其中以東京奧運陣容出戰的日本，1比1跟厄瓜多踢成平手，最終僅以2分的積分排在C組第3，但戰績不及另外2組的第3名，無緣8強賽。

日本在第三輪開打前，以1平1敗，只有1分的積分排在小組第3，厄瓜多則是以2敗排小組墊底，只要獲勝的隊伍就能成為小組第3。為了晉級8強，日本開場就進行猛攻，在第15分鐘日本進攻卻遭到厄瓜多門將踢掉，正好球給到了中島翔哉，他在門前22公尺處直接遠射，原先厄瓜多認為有越位之嫌，但經過VAR後判定並沒有越位，日本就以1比0領先。

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中島翔哉踢進的這球，是他在本屆美洲盃踢進的第1球，先前對戰烏拉圭與智利他均未進球，同時這也是中島翔哉在國家隊踢進的第4球。隨後兩隊都互有來往，但都無法進球，處在落後的厄瓜多，到了第35分鐘，厄瓜多從右側長傳到禁區，後衛羅伯特(Robert Arboleda)接到後直接起腳，卻被川島永嗣擋下，不料在混亂之中，厄瓜多前鋒梅納(Angel Mena)成功將球補進，把戰局扳平。

到了下半場正規時間，日本與厄瓜多都在攻守兩端互相牽制，並沒有任何進球，不過到了傷停補時第4分鐘，中島翔哉傳球給年僅18歲的超級小將久保建英，讓他將球踢進，不過裁判最終判定越位，進球無效，終場日本跟厄瓜多就以1比1戰平，日本2分的積分排在C組第3，不過A、B組的第3名戰績都優於日本，導致日本無緣以成績較好的第3名晉級8強，美洲盃旅程劃下句點。

▲日本無緣8強。（圖／達志影像／美聯社）