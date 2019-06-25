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希克斯逆轉三分砲　洋基連27場開轟平歷史紀錄、連160場得分

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▲▼20181004洋基淘汰運動家，闖進美聯分區季後賽,希克斯,Aaron Hicks（圖／路透社）

▲希克斯（Aaron Hicks）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基25日主場迎戰藍鳥，雖然首局就以0比2落後，5局靠著希克斯（Aaron Hicks）三分砲逆轉戰局，同時團隊連續27場開轟，追平2002年遊騎兵締造的歷史紀錄，並且將連續沒有被完封場次推進到160場。

先發投手沙巴西亞（C.C. Sabathia）開局不穩，一上場就投出保送，葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）隨即補上二壘安幫助藍鳥先馳得點，2出局後泰利茲（Rowdy Tellez）適時二壘安，藍鳥取得2比0領先。

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悶了4局，洋基終於在第5局突破桑契斯（Aaron Sanchez），雷瑪西烏（D.J. LeMahieu）、維特（Luke Voit）串聯安打，希克斯將小白球掃出右外野大牆，這發三分砲不僅幫助球隊逆轉僵局，還追平了歷史團隊連續開轟場次紀錄。

洋基在1941年達成團隊連續25場開轟歷史紀錄，之後有5支球隊追平此紀錄，其中2002年遊騎兵以連續27場改寫紀錄，相隔17年洋基再次挑戰紀錄。另外，洋基連續160場得分，打破2011-12年老虎的158場，獨佔歷史第7長。

關鍵字： 洋基希克斯
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