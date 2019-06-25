金鶯與狀元達成810萬美元簽約金共識　打破歷史紀錄

▲2019年大聯盟業餘選秀會狀元魯曼（Adley Rutschman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

手握狀元籤的巴爾迪摩金鶯，在2019年業餘選秀會上指名奧勒岡州大潛力捕手魯曼（Adley Rutschman），而雙方也在25日達成810萬美元簽約金協議，雖然打破歷史紀錄，但仍舊與預估的841萬美元還要低。

金鶯用隊史第2支狀元籤挑選來自奧勒岡州大的魯曼，雙方也在25日達成810萬美元簽約金協議，打破2011年狀元柯爾（Gerrit Cole）的800萬美元簽約金紀錄，但根據《MLB.com》記者卡利斯（Jim Callis）報導，仍舊低於預估的841萬5300美元。而金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）預估會在本週召開記者會。

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魯曼3年前高中畢業後被水手隊在第40輪挑中，最後沒有簽約，選擇就讀奧勒岡州大學，大學期間突飛猛進，大一還曾雙棲美式足球，去年是他棒球生涯顛峰，57場比賽繳出打擊率0.411、上壘率0.575、長打率0.751的好成績，共有76次保送、38次三振、58分打點。

魯曼也是繼2001年雙城狀元籤挑中茂爾（Joe Mauer）後，相隔18年來再有捕手狀元，為史上第6位，簽約金上看841萬美元，這也是金鶯第6次在首輪選秀中挑上捕手大物。

魯曼去年奧勒岡州大學拿下世界大賽冠軍也獲選MVP，也是校史首位狀元，然後入選美國NCAA大學明星隊，與日本大學明星隊交手的系列賽中拿下MVP，並且也獲選為最佳業餘球員金釘鞋獎（Golden Spikes Award）。