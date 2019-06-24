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中職／味全龍主場新竹、天母出局？　高雄、嘉市符合認養

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▲▼味全龍加盟中華職棒大聯盟記者會,吳德威。（圖／記者李毓康攝）

▲▼味全龍加盟中華職棒大聯盟記者會,吳德威。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／台北報導

味全龍正式加盟中華職棒，未來主場在哪裡呢？領隊吳德威表示，目前新竹舊球場還未拆除，不確定性高，天母球場受限法規及客觀因素，目前只有高雄及嘉義市球場符合認養條件，但如果天母球場排除各種因素，味全龍也會去認養。

在味全龍送交加盟企劃書中，列了高雄市、嘉義市、新竹市、屏東市等地當主場，到了2021年會用哪一個當主場呢？

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吳德威表示，目前以高雄市及嘉義市棒球場是符合認養條件的球場，也是最快可以認養的場地，只要開始進行認養招標，味全龍就會去投標認養。

他表示，新竹球場部分由於舊球場仍未拆除，而且還未招標完成，能否在2021年年底完工，目前都是未知數，現在的行程是延後的，但只要新竹球場開會，味全龍一定有派人出席。

關於天母球場部分，吳德威表示，非關周邊居民因素，天母球場本就不是為職棒使用而建的球場，球場及周遭很多客觀因素，還有法規的使用限制，都需要台北市政府解決，一旦這些都解決了，天母球場要開放認養，味全龍也會去投標。

吳德威表示，味全龍在2021年一軍第一年一定會選定某地當做主場，會安排多數的場次，然後再去無人認養的球場安排比賽，服務這些少去球場的球迷。

關鍵字： 中華職棒味全龍
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