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貝林格突被「熊抱」受驚　女球迷被上銬爽喊：值得！

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▲道奇主砲貝林格（Cody Bellinger）被女球迷熊抱嚇傻。（圖／翻攝自 @alschaben推特）

▲道奇主砲貝林格被女球迷熊抱嚇傻。（圖／翻攝自 @alschaben推特）

記者路皓惟／綜合報導

道奇主砲貝林格（Cody Bellinger）本季表現搶眼，不僅球技佳、外型也是超帥，擄獲不少女粉絲，24日主場迎戰洛磯隊比賽中，突然被一位女球迷衝進場內「熊抱」，當場被嚇了一大跳。

此戰比賽打得火熱，中途也發生小插曲，一位女球迷突然衝進場內熊抱貝林格，隨後馬上被場內保全壓制在地，並且被銬上手銬帶走，貝林格對球迷說：「你知道你要坐牢吧。」女球迷仍開心回道：「我知道，但值得！」

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除了被女球迷熊抱嚇到，貝林格也因為界外球擊中一名女球迷頭部受到驚嚇，一直呆站在原地，面露憂心地望著女球迷所在的位置，所幸她站在保護網後方，並沒有發生嚴重意外，但為了確保安全，這位女球迷隨後被送往醫院檢查。

23歲的貝林格在2017年登上大聯盟，以單季39轟締造國聯菜鳥最多轟紀錄，並在季後奪下國聯新人王，去年賽季全勤打滿162場，打擊成績略有下滑，但仍繳出25轟、76分打點成績。

今年貝林格長打能力持續進化，目前出賽75場繳出.353/.447/.706的打擊三圍，在明星賽開打前已經累積25支全壘打，若下半季能夠維持長打手感，有機會改寫個人生涯最多轟紀錄。

關鍵字： 貝林格道奇
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