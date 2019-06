貝林格突被「熊抱」受驚　女球迷被上銬爽喊：值得！

▲道奇主砲貝林格被女球迷熊抱嚇傻。(圖/翻攝自 @alschaben推特)



記者路皓惟/綜合報導

道奇主砲貝林格(Cody Bellinger)本季表現搶眼,不僅球技佳、外型也是超帥,擄獲不少女粉絲,24日主場迎戰洛磯隊比賽中,突然被一位女球迷衝進場內「熊抱」,當場被嚇了一大跳。

此戰比賽打得火熱,中途也發生小插曲,一位女球迷突然衝進場內熊抱貝林格,隨後馬上被場內保全壓制在地,並且被銬上手銬帶走,貝林格對球迷說:「你知道你要坐牢吧。」女球迷仍開心回道:「我知道,但值得!」

This woman ran on the field, gave Cody Bellinger a hug, got tackled, then got “M-V-P!” chants for her trouble pic.twitter.com/EXWiZvMrKG