謝淑薇雙打第23冠到手　今年硬地、紅土、草地都奪冠

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

英國伯明罕女網賽謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），拿下本季第3座冠軍金盃，這也是謝淑薇相隔7年再度於伯明罕女網賽捧冠，今年在雙打硬地、紅土和草地各奪一冠。

今年2月底WTA超5系列賽的杜拜網球錦標賽雙打決賽，謝淑薇與史翠可娃這對「台捷聯軍」以6比4、6比4直落二擊敗捷克的荷瑞黛卡（Lucie Hradecka）和俄國的瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）拿下本季第一座冠軍，也是生涯第21座冠軍。

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5月初馬德里女網賽雙打決賽，謝淑薇和搭檔斯特里柯娃對決大陸加拿大組合徐一璠／達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski），以6比3、6比1直落二奪勝，本季第二座女雙冠軍。

英國伯明罕女網賽23日進行雙打決賽，兩度因雨中斷比賽，最後從室外草地拉到室內繼續打，雙方戰到超級搶十，「台捷組合」以6比4、6比7（4-7）、10比8擊敗對手，捧起本季第三座女雙冠軍。

繼2月杜拜硬地、5月馬德里紅土，加上伯明罕的草地，謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃今年在硬地、紅土和草地都各收下一冠，同時是謝淑薇生涯第23座ＷＴＡ巡迴賽雙打頭銜。