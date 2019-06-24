去年入圍賽揚今年大爆炸　勇士下放王牌投手至3A

▲佛提紐茲（Mike Foltynewicz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

勇士王牌投手佛提紐茲（Mike Foltynewicz）去年才投出明星級的成績，沒想到今年卻大幅退步，11次先發挨了16轟，生涯最差的6.37防禦率，在4局狂掉8分後，勇士無奈的在24日宣布將他下放3A調整。

去年勇士2013年後再次於國聯東區封王，現年27歲的王牌投手佛提紐茲貢獻良多，31場先發2.85防禦率，狂飆202次三振拿下13勝10敗，生涯首度入選全明星並且入圍國聯賽揚票選獲得第8名，甚至還在國聯分區戰擔任G1先發投手。

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春訓時的手肘痠痛或許是個警訊，佛提紐茲本季表現大走樣，11場先發挨了16轟，差一支就平去年整季的被全壘打數，去年總共丟掉58自責分的他，現在已經掉了42分，防禦率高達6.37，在上一次先發6月23日對國民4局就掉了8分，球團今天就宣布將他下放3A。

「我以為他熬過低潮了，因為前幾場讓我感覺他找回過去2、3年的身手了，」勇士總教練史尼克（Brian Snitker）接受《MLB.com》訪問時說道，「現在他的狀況不是別人可以幫忙解決的，他自己才是最關鍵的人物。」

佛提紐茲昨天賽後也對自己的表現感到相當失望，「防禦率逼近7，是全隊最爛的，真的很煎熬，我每個晚上都在煩惱這件事。比賽狀況一直都不如我意，這是我的問題，我必須親自來解決這件事。」