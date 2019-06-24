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二壘後方接殺　塔提斯大膽跑壘拚出高飛犧牲打

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▲塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔提斯（Fernando Tatis Jr.）拚出高飛犧牲打。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

教士隊大物新秀塔提斯（Fernando Tatis Jr.），24日演出一記大膽的跑壘，雖然隊友擊出的飛球落點在二壘後方，但他看準野手沒有留意直衝本壘，經過重播後主審判定safe，為球隊先馳得點。

塔提斯擔任開路先鋒，首局獲得保送上壘，1出局馬查多（Manny Machado）二壘安形成二、三壘大好局面，下一棒打者蘭佛（Hunter Renfore）把球打高了，二壘後方被紐曼（Kevin Newman）接殺。雖然距離不夠，但塔提斯看準紐曼沒有太留意，大膽的往本壘衝，儘管一開始判定出局，不過經過重播後主審改判safe，成就了這次nice paly。

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「我就在等這個機會，注意他到底有沒有在留意我，結果就被我逮到這個機會了。」塔提斯賽後說道。紐曼給予塔提斯非常高的肯定，「他真的很積極，他有在留意我的任何腳步、動作，這個漂亮的跑壘沒什麼好說的，我在這之中也學到了教訓。」

可惜塔提斯的這一分無法幫助球隊獲勝，國聯救援王葉茲（Kirby Yates）無法守住3分領先，海盜把握馬查多的守備失誤開啟一連串猛攻，連續3支安打追到1分差距，1人出局卡布瑞拉（Melky Cabrera）滾地球讓海盜跑回追平分。11局教士攻下3分，無奈海盜以更猛烈的4分攻勢回擊，惠斯勒（Matt Wisler）再見保送將勝利拱手讓出。

關鍵字： 教士塔提斯
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