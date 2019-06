二壘後方接殺　塔提斯大膽跑壘拚出高飛犧牲打

▲塔提斯(Fernando Tatis Jr.)拚出高飛犧牲打。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

教士隊大物新秀塔提斯(Fernando Tatis Jr.),24日演出一記大膽的跑壘,雖然隊友擊出的飛球落點在二壘後方,但他看準野手沒有留意直衝本壘,經過重播後主審判定safe,為球隊先馳得點。

塔提斯擔任開路先鋒,首局獲得保送上壘,1出局馬查多(Manny Machado)二壘安形成二、三壘大好局面,下一棒打者蘭佛(Hunter Renfore)把球打高了,二壘後方被紐曼(Kevin Newman)接殺。雖然距離不夠,但塔提斯看準紐曼沒有太留意,大膽的往本壘衝,儘管一開始判定出局,不過經過重播後主審改判safe,成就了這次nice paly。

Fernando Tatis Jr. just tagged up on a pop up to 2nd base. Calling him fast might be an understatement. pic.twitter.com/h4PCbmtVKu