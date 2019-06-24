中職／味全龍正式加盟！相隔20年回家　全員見證歷史

記者王真魚／台北報導

味全龍加盟案5月13日中華職棒常務理事會通過，24日召開會員大會，確認通過味全龍加盟案，會後聯盟召開「味全龍加盟記者會」，宣告味全龍「回家」，正式加盟中華職棒，龍隊全體總動員見證歷史性一刻。

▲味全龍加盟中華職棒大聯盟。（圖／記者李毓康攝）



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味全龍棒球隊在民國88年12月13日宣布解散，同時退出中職聯盟團體會員會籍，相隔20年，頂新集團職棒籌備處於今年4月29日遞交球團經營企劃書給予聯盟審查，5月13日常務理事會獲得同意通過，並於今天會員大會通過加盟案，正式成為中職一員。這也是中職自2008年之後，暌違逾10年，再度增加到5隊以上。

▲葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

味全龍展現籌組職業棒球隊的積極度，不僅舉辦首場球迷會、自辦測試會，也從中職新人測試中尋找潛力新秀，球團積極奔走，展現重返中華職棒決心。

味全龍正式重返中職，率先投入7月1日中職新人球員選拔會，屆時可在前4輪擁有2次選秀指名權，明年預計從二軍賽事開打，2021年重返一軍比賽。

龍隊教練團包括總教練葉君璋、外野守備教練黃煚隆、打擊教練張泰山、牛棚教練郭勝安、內野守備教練陳志偉都到場，同時領隊吳德威、球隊顧問任中傑等相關人士一同現身，見證歷史。

▲味全龍加盟中華職棒大聯盟記者會。（圖／記者李毓康攝）