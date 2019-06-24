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普侯斯睽違8年光榮返聖路易　小老弟莫里納擁抱互換球衣

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▲普侯斯和莫里納相擁。（圖／翻攝自Bleacher Report推特）

▲普侯斯和莫里納相擁。（圖／翻攝自Bleacher Report推特）

記者路皓惟／綜合報導

明星「普神」普侯斯（Albert Pujols）自2012年加盟天使，就未曾在回到老東家，這次天使與紅雀跨聯盟系列戰，普侯斯睽違8年再次重返聖路易，球迷熱情給予這位城市英雄掌聲，在系列最終戰，鐵捕莫里納（Yadier Molina）也與老大哥交換球衣。

在這裡度過11個年頭的他戰功彪炳受到球迷愛戴，踏上打擊區前就已聽到球迷高分貝歡呼，昨日普侯斯轟全壘打，即便身披敵隊戰袍，但仍收到了滿場球迷們巨大的歡呼聲，在回到休息區後，也高舉頭盔回應球迷熱烈的鼓舞。

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普侯斯以11打數4安打結束本次系列戰，在24日最後一打席出局後，再次在全場球迷歡呼下退場，途中經過本壘版時，紅雀鐵捕、老搭檔莫里納擁抱致意，賽後兩人也互相交換球衣。

「在這場比賽結束前，我們相互尊重這場對決，」普侯斯說，「這是我們內心深處所深刻感受到的，我們應該這麼做，我們彼此激勵奮鬥，無論比賽發生什麼事，我們都該這麼做。這件球衣將會被我收藏起來，我想我的也會在他的收藏櫃中。」

過去普侯斯效力紅雀11個球季，3次奪得國聯MVP、9次入選明星賽，轟出445發全壘打，貢獻兩次世界大賽冠軍。另外，包辦國聯打擊王、打點王、兩次國聯全壘打王頭銜和6次銀棒獎，以及兩次漢克阿倫獎和金手套獎。

關鍵字： 普侯斯莫里納
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