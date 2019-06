普侯斯睽違8年光榮返聖路易　小老弟莫里納擁抱互換球衣

▲普侯斯和莫里納相擁。(圖/翻攝自Bleacher Report推特)



記者路皓惟/綜合報導

明星「普神」普侯斯(Albert Pujols)自2012年加盟天使,就未曾在回到老東家,這次天使與紅雀跨聯盟系列戰,普侯斯睽違8年再次重返聖路易,球迷熱情給予這位城市英雄掌聲,在系列最終戰,鐵捕莫里納(Yadier Molina)也與老大哥交換球衣。

在這裡度過11個年頭的他戰功彪炳受到球迷愛戴,踏上打擊區前就已聽到球迷高分貝歡呼,昨日普侯斯轟全壘打,即便身披敵隊戰袍,但仍收到了滿場球迷們巨大的歡呼聲,在回到休息區後,也高舉頭盔回應球迷熱烈的鼓舞。

普侯斯以11打數4安打結束本次系列戰,在24日最後一打席出局後,再次在全場球迷歡呼下退場,途中經過本壘版時,紅雀鐵捕、老搭檔莫里納擁抱致意,賽後兩人也互相交換球衣。

Find someone who would give you the shirt right off his back. pic.twitter.com/Sw5yAhPIG3