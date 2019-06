阿隆索本季第27轟出爐　距馬怪爾歷史菜鳥紀錄差1轟

▲阿隆索(Pete Alonso)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

國聯新人王大熱門,阿隆索(Pete Alonso)24日擊出本季第27發全壘打,締造國聯明星賽前新人全壘打紀錄,且只差馬怪爾(Mark McGwire)1987年創下的歷史紀錄1發。

大都會24日面對小熊3局打完1分落後,第4局第一個上場打擊的阿隆索,就從漢默斯(Cole Hamels)手中轟出中外野方向陽春砲,本季第27發全壘打出爐,很可惜的大都會沒有把握住3比2領先優勢,8局遭巴伊茲(Javier Baez)擊出逆轉3分砲,終場3比5輸球。

雖然沒有寫下完美的結局,但阿隆索仍然締造歷史,這發454英呎大號陽春彈,讓他超越史卓貝瑞(Darryl Strawberry)1983年的隊史紀錄,同時改寫國聯菜鳥明星賽前最多轟紀錄,且差距馬怪爾的歷史紀錄僅1發全壘打。

.@Pete_Alonso20 now has more homers than any @mets rookie EVER.



It's June 23rd. pic.twitter.com/NQKNxRzqQb