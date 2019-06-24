阿隆索本季第27轟出爐　距馬怪爾歷史菜鳥紀錄差1轟

▲阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

國聯新人王大熱門，阿隆索（Pete Alonso）24日擊出本季第27發全壘打，締造國聯明星賽前新人全壘打紀錄，且只差馬怪爾（Mark McGwire）1987年創下的歷史紀錄1發。

大都會24日面對小熊3局打完1分落後，第4局第一個上場打擊的阿隆索，就從漢默斯（Cole Hamels）手中轟出中外野方向陽春砲，本季第27發全壘打出爐，很可惜的大都會沒有把握住3比2領先優勢，8局遭巴伊茲（Javier Baez）擊出逆轉3分砲，終場3比5輸球。

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雖然沒有寫下完美的結局，但阿隆索仍然締造歷史，這發454英呎大號陽春彈，讓他超越史卓貝瑞（Darryl Strawberry）1983年的隊史紀錄，同時改寫國聯菜鳥明星賽前最多轟紀錄，且差距馬怪爾的歷史紀錄僅1發全壘打。

「第一個打數我被2顆變速球騙到了，第1顆揮空、第2顆雙殺打，」阿隆索賽後說道，「第2個打數他先賞了我兩顆曲球，我心想他接著要投變速球，雖然他這球投得很好，但我前面已經看過他這球路了，這球就這樣被我掌握到了。」

阿隆索這發全壘打，是漢默斯自2014年5月22日被歐祖納（Marcell Ozuna）敲轟之後，再度於2好0壞優勢後挨全壘打，而這僅是他職業生涯14年第13次在2好0壞挨轟，除此之外，這是漢默斯今年5月17日以來被敲的第一發全壘打。

過去國聯在明星前的最多轟紀錄，由2017年道奇強打外野手貝林格（Cody Bellinger）的25轟所創下，如今紀錄不到2年時間，已經被這位大都會菜鳥重砲給打破。按照阿隆索的全壘打效率，本季有望挑戰2017年貝林格39轟的國聯菜鳥最多轟紀錄，如果明星賽打擊狀況持續火燙，甚至有機會追逐2017年洋基「法官」喬志（Aaron Judge）52轟的大聯盟新人全壘打紀錄。