運動雲

>

阿隆索本季第27轟出爐　距馬怪爾歷史菜鳥紀錄差1轟

ETtoday運動雲

▲大都會大物阿隆索。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

國聯新人王大熱門，阿隆索（Pete Alonso）24日擊出本季第27發全壘打，締造國聯明星賽前新人全壘打紀錄，且只差馬怪爾（Mark McGwire）1987年創下的歷史紀錄1發。

大都會24日面對小熊3局打完1分落後，第4局第一個上場打擊的阿隆索，就從漢默斯（Cole Hamels）手中轟出中外野方向陽春砲，本季第27發全壘打出爐，很可惜的大都會沒有把握住3比2領先優勢，8局遭巴伊茲（Javier Baez）擊出逆轉3分砲，終場3比5輸球。

請繼續往下閱讀...

雖然沒有寫下完美的結局，但阿隆索仍然締造歷史，這發454英呎大號陽春彈，讓他超越史卓貝瑞（Darryl Strawberry）1983年的隊史紀錄，同時改寫國聯菜鳥明星賽前最多轟紀錄，且差距馬怪爾的歷史紀錄僅1發全壘打。

「第一個打數我被2顆變速球騙到了，第1顆揮空、第2顆雙殺打，」阿隆索賽後說道，「第2個打數他先賞了我兩顆曲球，我心想他接著要投變速球，雖然他這球投得很好，但我前面已經看過他這球路了，這球就這樣被我掌握到了。」

阿隆索這發全壘打，是漢默斯自2014年5月22日被歐祖納（Marcell Ozuna）敲轟之後，再度於2好0壞優勢後挨全壘打，而這僅是他職業生涯14年第13次在2好0壞挨轟，除此之外，這是漢默斯今年5月17日以來被敲的第一發全壘打。

過去國聯在明星前的最多轟紀錄，由2017年道奇強打外野手貝林格（Cody Bellinger）的25轟所創下，如今紀錄不到2年時間，已經被這位大都會菜鳥重砲給打破。按照阿隆索的全壘打效率，本季有望挑戰2017年貝林格39轟的國聯菜鳥最多轟紀錄，如果明星賽打擊狀況持續火燙，甚至有機會追逐2017年洋基「法官」喬志（Aaron Judge）52轟的大聯盟新人全壘打紀錄。

關鍵字： 阿隆索大都會馬怪爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／選秀人數破紀錄　旅外回歸僅1人？

BIG3聯賽開幕日就幹架　前NBA球星史密斯與選秀狀元大打出手

中職／代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘窘況

中職／火球男錯過旅美　劉劭威首度叩關選秀

伯明罕女網／謝淑薇奪本季第3冠！　決勝搶十力克德荷聯軍

中職／味全龍選秀狀元　葉君璋點名6人有機會

讀者回應

﻿

最新新聞

1航源FC 遇罷工卡班機再卡兩件行李

2不拍怪物奇兵2　柯瑞：日期衝突

3大專最佳姚冠瑋有望味全龍

4桃猿拚封王　翁瑋均先發搶勝

5Sonny北韓／人民晚上6點後不工作

熱門新聞

1選秀人數破紀錄　旅外回僅1人？

2BIG3開幕日　前NBA球星大打出手

3代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘

4火球男錯旅美　劉劭威首叩關選秀

5伯明罕女網　謝淑薇奪本季第3冠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

消失的右外野手，林勝傑在奇妙的界外區接殺了張志豪的界外飛球 | 06_22 兄弟 vs 統一 一局上

統一打者鬧雙胞，尷尬的時刻究竟誰能站上打擊區呢 | 06_22 兄弟 vs 統一 四局下

「清甜女神」人來瘋　吳婉君送上旋轉之舞

蔣智賢同樣繳出包含全壘打在內的三安猛打賞 | 06_22 富邦 vs Lamigo 賽後

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366