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中職／林祖傑27歲進職棒激勵人心　社會人選秀抱希望

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▲▼0615 中職統一VS桃猿-林祖傑。（圖／記者黃克翔攝）

▲林祖傑。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職新進球員沒有年齡限制，林祖傑以27歲之姿挑戰職棒成為勵志故事，今年味全龍效應加乘，不少社會人繼續挑戰職棒夢。

林祖傑就讀文化大學時就展現優異的打擊能力，原本游擊底的他在進入合庫之後，內、外野兩邊跑，累計多次國際賽資歷，在合庫擁有穩定薪水的環境之下，他仍毅然決然決定選秀但最終落榜，最後是以自主培訓身分加入統一獅。

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林祖傑春訓表現被肯定，開季就擠進一軍名單，適逢統一獅游擊手陳傑憲受傷，林祖傑爭取到更多的出賽機會，上半季到24日為止，出賽36場，108打數敲出23支安打，打擊率0.213，有4發全壘打。

味全龍加入中職後吸引歷年最多人數參加測試會，通過58人也是最多，裡面不乏許多在社會隊打拼的好手，像是左投佟百聖也是27歲，但他去年在爆米花聯盟表現，然後這兩年也自費到日本獨立聯盟德島蘭短襪磨練自己，今年通過測試會後叩關選秀，盼能獲得圓夢機會。

其他年紀較大25歲以上的選秀球員還有新北市速球派的石弘傑，另兩位新北市的投手徐彩荃、楊翔皓，以及許基宏的弟弟許吉仁，捕手詹竣翔，內野手台中台壽保楊瑞承、新北市曹家淵。他們在業餘都持續抱著職棒的目標努力著，林祖傑的例子都是他們沒有放棄的動力。

▲佟百聖。（圖／台壽保棒球隊提供）

▲佟百聖。（圖／台壽保棒球隊提供）

關鍵字： 林祖傑選秀中職統一獅
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