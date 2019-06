李維拉重返洋基展現「二刀流」　轟出場內全壘打

▲洋基名人堂門神李維拉。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

傳奇終結者李維拉(Mariano Rivera)24日回到洋基參加「老球星日」,這是他首度獲邀參賽,他在比賽中展現「二刀流」,不僅敲出一支場內全壘打,在守備方面還接殺一個中外野飛球。

洋基「老球星日」至今已經是第73屆,為球隊每年都會有的傳統,許多傳奇球星都會一起共襄盛舉,李維拉表示,「在洋基待了19年,我一直知道有老球星日。我都會早點來到球場跟傳奇們聊天,聽他們的故事,這是我第一次參加,太棒了,擁有一個美好的時光。」

Mariano Rivera breaks down his first career inside-the-park home run pic.twitter.com/axpHrObgaU

首度參賽的李維拉秀了自己打擊實力,從卡明尼基(Scott Kamieniecki)手中敲出中右外野平飛球,小白球剛好落在中、右外野手之間,中外野手尼爾森(Jeff Nelson)慢跑去追球,李維拉持續往三壘進攻,最後轉傳本壘時球不小心砸中內野攝影師,讓他跑出一支場內全壘打。

值得一提的是,李維拉生涯19年合計4打席3打數沒有安打,僅有在2009年靠著一支高飛犧牲打敲進1分打點。「跟我開玩笑嗎?這不是壘球,這太棒了,很棒的一天,能上場投球、跑壘、接一些飛球,太神奇了。」

在完成全壘打、守備後,李維拉以熟悉的終結者身份登板,熱身練投的速球還嚇到了歐尼爾,直呼:「投慢一點!李維拉你給我丟平一點。」最後他仍被招牌卡特球震到手麻,最終他讓威廉斯(Bernie Williams)擊出雙殺打,並讓索荷(Luis Sojo)擊出內野滾地球結束比賽。

“Mo, I told you to throw it straight!”



Mariano Rivera's cutter left Paul O'Neill's hands stinging



(via @YESNetwork)pic.twitter.com/lxLz53F2ci