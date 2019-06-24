李維拉重返洋基展現「二刀流」　轟出場內全壘打

▲洋基名人堂門神李維拉。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）24日回到洋基參加「老球星日」，這是他首度獲邀參賽，他在比賽中展現「二刀流」，不僅敲出一支場內全壘打，在守備方面還接殺一個中外野飛球。

洋基「老球星日」至今已經是第73屆，為球隊每年都會有的傳統，許多傳奇球星都會一起共襄盛舉，李維拉表示，「在洋基待了19年，我一直知道有老球星日。我都會早點來到球場跟傳奇們聊天，聽他們的故事，這是我第一次參加，太棒了，擁有一個美好的時光。」

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Mariano Rivera breaks down his first career inside-the-park home run pic.twitter.com/axpHrObgaU — YES Network (@YESNetwork) June 23, 2019

首度參賽的李維拉秀了自己打擊實力，從卡明尼基（Scott Kamieniecki）手中敲出中右外野平飛球，小白球剛好落在中、右外野手之間，中外野手尼爾森（Jeff Nelson）慢跑去追球，李維拉持續往三壘進攻，最後轉傳本壘時球不小心砸中內野攝影師，讓他跑出一支場內全壘打。

值得一提的是，李維拉生涯19年合計4打席3打數沒有安打，僅有在2009年靠著一支高飛犧牲打敲進1分打點。「跟我開玩笑嗎？這不是壘球，這太棒了，很棒的一天，能上場投球、跑壘、接一些飛球，太神奇了。」

在完成全壘打、守備後，李維拉以熟悉的終結者身份登板，熱身練投的速球還嚇到了歐尼爾，直呼：「投慢一點！李維拉你給我丟平一點。」最後他仍被招牌卡特球震到手麻，最終他讓威廉斯（Bernie Williams）擊出雙殺打，並讓索荷（Luis Sojo）擊出內野滾地球結束比賽。