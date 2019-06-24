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前明星終結者22.74防禦率史詩級爛數據　國民狠心釋出

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▲▼國民，羅森索爾（Trevor Rosenthal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅森索爾（Trevor Rosenthal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

曾經的明星終結者，今年卻出現連續4場一個出局數都抓不到，本季12場出賽6.1局狂丟16分、送出15次保送，防禦率高達22.74，防禦率、保送率都是史詩級的爛，國民再也受不了羅森索爾（Trevor Rosenthal），24日宣佈將他釋出。

2015年羅森索爾在聖路易紅雀整季68場出賽，以2.10防禦率拿下48救援，生涯首度入選全明星，但在經歷2018年賽季報銷的Tommy John手術後轉戰國民，就找不回當年的英勇。

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羅森索爾開季前4場比賽面對9名打者都解決不掉任何一人，失掉7分防禦率無限大，雖然4月10日面對費城人終於完成1局的投球工作，期間失掉1分，防禦率下降到72.00，但依然穩定不下來，接下來的2場出賽一共也失掉4分，整季12場出賽6.1局投球狂丟16分，防禦率高達22.74。而他6月22日最後一次出賽，連續保送了3名打者就退場，成為失業的關鍵。

「我們很努力的在協助他，他自己也很努力，但就是無法解決問題，」國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）在球團宣布釋出羅森索爾後說道，「球隊是時候該前進了。」

國民今年以1年700萬美元簽下29歲的羅森索爾，雖然他的球速依然有98英里的水準，但卻沒有過往的壓制力，22.74防禦率寫下1913年防禦率成為正式統計數據後，單一投手開季前12個出局數的新高，6.1局投球送出15次保送，BB/9高達21.32歷史第2差。國民本季團隊打擊率僅是稍微高於平均的.254，而牛棚防禦率則是6.32，迫切需要做出改變，只好被迫與羅森索爾分手。

關鍵字： 國民羅森索爾
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