威爾史密斯再見三分砲！　道奇「連3場菜鳥再見轟」創歷史

▲史密斯(Will Smith)再見3分全壘打。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

第9局2人出局,道奇靠著剛從小聯盟拉上來的菜鳥史密斯(Will Smith)代打,擊出驚天再見3分砲以6比3擊退洛磯,完成3連戰橫掃。有趣的是這3場勝利都是來自菜鳥的再見全壘打,寫下大聯盟罕見歷史紀錄。

道奇第7局才靠著泰勒(Chris Taylor)3分砲逆轉3比2領先,不過8局就被洛磯追平比數,9局2人出局輪到投手打擊,眼看就要進入延長賽,不過換上來的代打史密斯,就用3分砲向對手說再見。

昨天道奇在11局靠著凡杜戈(Alex Verdugo)再見兩分砲拿下勝利,再前一場比賽也是靠著26歲的畢提(Matt Beaty)再見2分砲擊退洛磯,連續3場菜鳥擊出再見全壘打,道奇寫下大聯盟罕見歷史紀錄。而現年24歲的史密斯從3A升上大聯盟7場比賽,就擊出2發再見全壘打。

Will Smith Walk-Off Homer



The #Dodgers' No. 5 prospect, who was just called up this morning, came up clutch with this walk-off homer. The @Dodgers are also the first team to have rookies hit walk-off homers in three straight games. pic.twitter.com/5dlw6qKlr4