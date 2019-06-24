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威爾史密斯再見三分砲！　道奇「連3場菜鳥再見轟」創歷史

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▲道奇，史密斯（Will Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯（Will Smith）再見3分全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

第9局2人出局，道奇靠著剛從小聯盟拉上來的菜鳥史密斯（Will Smith）代打，擊出驚天再見3分砲以6比3擊退洛磯，完成3連戰橫掃。有趣的是這3場勝利都是來自菜鳥的再見全壘打，寫下大聯盟罕見歷史紀錄。

道奇第7局才靠著泰勒（Chris Taylor）3分砲逆轉3比2領先，不過8局就被洛磯追平比數，9局2人出局輪到投手打擊，眼看就要進入延長賽，不過換上來的代打史密斯，就用3分砲向對手說再見。

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昨天道奇在11局靠著凡杜戈（Alex Verdugo）再見兩分砲拿下勝利，再前一場比賽也是靠著26歲的畢提（Matt Beaty）再見2分砲擊退洛磯，連續3場菜鳥擊出再見全壘打，道奇寫下大聯盟罕見歷史紀錄。而現年24歲的史密斯從3A升上大聯盟7場比賽，就擊出2發再見全壘打。

「第一場再見轟獲勝很刺激，但接連的又是第2場、第3場，真的是太變態了，」史密斯賽後說道，「我想我們的紀錄未來很難被複製的。」

總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，只要最後一個出局數還沒出現，大家都保持著逆轉的信心，不管是誰站上打擊區，我們都百分之百的相信會是帶領球隊獲勝的英雄。

關鍵字： 道奇威爾史密斯再見全壘打
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