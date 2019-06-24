張育成猛打賞本季第3轟　還敲再見安打逆轉勝

▲張育成。（圖／Columbus Clippers官網）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人3A張育成24日（台灣時間）9局下敲出再見安打幫助球隊逆轉勝，演出猛打賞還包含1轟的表現。

印地安人3A與費城人3A系列賽第3戰，前兩戰雙方各1勝平分秋色，此戰也是難分難捨。張育成擔任第2棒鎮守游擊，1局下首打席中外野飛球出局。

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印地安人2局下發動攻勢，靠著保送及全壘打添2分，3局下張育成是首名打者，馬上轟出右外野反方向陽春全壘打，本季第3轟，此局印地安人再追加4分，4局下張育成安打帶動下再下一城，取得7比0領先。

不過費城人5局上急起直追，一口氣添6分，還在8局上得1分追平比數，然後9局上再超前兩分，而張育成的第三打席及第四打席都是飛球出局。

關鍵9局下，印地安人先靠著Greg Allen落點巧妙的二壘安打追回1分，然後張育成登場，咬住第1球就攻擊，送回兩分，幫助球隊以10比9逆轉勝。

張育成6打數3安打，包含1轟，貢獻3分打點，跑回2分，這是他本季第2次猛打賞，也累計第3轟，打擊率升至0.186。

響尾蛇1A與天使隊1A交手，原本響尾蛇以3分差領先，林凱威沒能及時守住，被對方扳平為5比5，延長賽超前1分，10局下林凱威續投被敲再見兩分彈以6比7落敗，林凱威承擔本季第2敗，防禦率上升至3.78。