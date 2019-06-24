伯明罕女網／謝淑薇奪本季第3冠！　決勝搶十力克德荷聯軍

▲伯明罕女網謝淑薇。（圖／取自Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇粉專）



記者路皓惟／綜合報導

英國伯明罕女網賽謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）以3連勝挺進決賽，今(23)日女雙決賽，以6比4、6比7(4)、10比8，本季第二度擊敗德國荷蘭組合葛安菲特（Anna-Lena Groenefeld）、史楚尤絲（Demi Schuurs），奪下本季第3次雙打冠軍。

謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃今年已於2月杜拜、5月馬德里拿下兩座女雙冠軍，今日決賽首盤氣勢如虹，3次破發一口氣連續收下5局，但中間兩人一度陷亂流，被對方兩度破發連搶4局，第10局這對「台捷聯軍」合力保發成功搶下首盤。

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第二盤德荷組合首局順利保住發球局，第2局謝淑薇和史翠可娃也保住發球局，葛安菲特、史楚尤絲先取第3局，謝淑薇和史翠可娃在第4局遭破發後，下一局謝淑薇轉守為攻的關鍵球，馬上回敬一次破發。

只是第6局打到一半突然遇到暴雨侵襲球場，比賽因而暫停近30分鐘，在場地整理、球員熱身完後，又下一波雨勢比賽二度暫停。經過近一小時半等待，比賽拉到室內硬地繼續打，謝淑薇和史翠可娃一度陷入2比5落後危機，所幸包含一次破發連追3局，雙方戰到搶七，可惜最終搶七失利丟掉次盤。

最終決勝搶十掀起一波高潮，雙方互不相讓，謝淑薇關鍵時刻保發，以一記精彩高吊球取得聽牌，接著葛安菲特自爆發生「再見雙誤」，將冠軍拱手讓給「台捷聯軍」，兩人拿下本季第3次雙打冠軍。

被視為7月溫布頓草地大滿貫暖身的伯明罕女網賽，謝淑薇和史翠可娃繼2月杜拜硬地女網賽8強再度力克這對德國、荷蘭組合，本季第3次雙打冠軍，也為之後的溫布頓草地大滿貫賽事增添信心。