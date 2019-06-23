安聯小小世界盃中區大雨澆不熄熱情　19隊出線代表挺決戰

▲球員大雨中踢球 。（圖／迷你足球協會提供，下同）

體育中心／綜合報導

2019安聯小小世界盃足球賽在完成了全國五個縣市的分區預賽之後，最後一站來到中區的台中市太原足球場，中區總共有206隊報名參賽，跟去年相比增加了10隊，今年將有19隻球隊晉級，機率不到百分之八，所以各隊無不卯足全力爭取晉級機會。

雖然中午開始下起大雨，不過未到停賽標準，場上拼戰的球員並未因雨勢而減少鬥志，依舊完成所有賽事。台中藍鯨女子足球隊的總教練呂桂花受邀前來開球，太原足球場是剛完工不久的新場地，加上是人工草皮球場且擁有優良的排水系統，使得場上積水不易。她所帶領的台中藍鯨女子足球隊所有球員這二天也充當工作人員與裁判，有了她們的相助才得已順利完成所有賽事。

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總決賽將於7月13、14日在台北田徑場進行，安聯人壽將邀請前拜仁慕尼黑球星Martín Demichelis蒞臨，並於6月27日下午在臺北市立大學天母校區田徑場與天母國小、民族國中的小足球員們進行趣味訓練。

6/22晉級隊伍：

U6：安定足球俱樂部、多倫多暴龍。

U8：足委武士、協和藍、永安國小藍、旅人好心情、旅人硬梆幫、國安活力熊。

U12：賴厝A、珏代雙驕

6/23晉級隊伍：

U6：LOBO FC

U：10：旅人、協和綠、台中足委戰神、永安國小紅、中市清水、國安活力熊

U：12：清水球來就踢

U：15-你說的都對