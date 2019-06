洋基連25場開轟平隊史奪8連勝　距大聯盟紀錄只差兩場

▲洋基連續25場擊出全壘打,追平隊史紀錄 。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

美西龍頭太空人近期吞下6連敗,23日作客洋基主場再輸球,洋基厄薛拉(Gio Urshela)5局下兩分砲帶動,助球隊連續25場開轟追平隊史紀錄,加上史丹頓(Giancarlo Stanton)雙安貢獻4打點,終場洋基以7比5險勝太空人,拿下8連勝。

此戰前4局洋基田中將大和邁利(Wade Miley)互相壓制,兩隊都無法越雷池一步,洋基5局下率先破蛋,厄薛拉兩分砲先馳得點,洋基連續25場開轟平隊史,距離2002年遊騎兵連續27場開轟大聯盟紀錄只差2場。

Tied no more!



Gio Urshela with a 2-run homer to give the @Yankees the lead! pic.twitter.com/R1GsGQI3GU