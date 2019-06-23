洋基連25場開轟平隊史奪8連勝　距大聯盟紀錄只差兩場

▲洋基連續25場擊出全壘打，追平隊史紀錄 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

美西龍頭太空人近期吞下6連敗，23日作客洋基主場再輸球，洋基厄薛拉（Gio Urshela）5局下兩分砲帶動，助球隊連續25場開轟追平隊史紀錄，加上史丹頓（Giancarlo Stanton）雙安貢獻4打點，終場洋基以7比5險勝太空人，拿下8連勝。

此戰前4局洋基田中將大和邁利（Wade Miley）互相壓制，兩隊都無法越雷池一步，洋基5局下率先破蛋，厄薛拉兩分砲先馳得點，洋基連續25場開轟平隊史，距離2002年遊騎兵連續27場開轟大聯盟紀錄只差2場。

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Tied no more!



Gio Urshela with a 2-run homer to give the @Yankees the lead! pic.twitter.com/R1GsGQI3GU — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 23, 2019

6局上太空人瑞迪克（Josh Reddick）兩分砲棒打田中還以顏色，但洋基很快在下半局靠著史丹頓關鍵安打要回2分領先，7局上太空人奧圖維（Jose Altuve）3分砲反超前，7局下史丹頓再次安打建功奠定比賽勝基。

此戰田中將大先發6局被打8支安打責失2分無關勝敗，雖然未能延續連3場勝投，但防禦率下修至3.21。而洋基布里頓（Zack Britton）登板關門丟出3保送製造滿壘危機，最後成功讓懷特（Tyler White）擊出飛球出局，驚險守住球隊勝利。

洋基團隊近況超火熱，先是三連戰橫掃同區緊追在後的光芒隊，穩住美東區龍頭寶座，接著面對美西強權太空人系列戰再拿下3連勝，明(24)日有望橫掃太空人，在明星賽之前取得重要的領先優勢。