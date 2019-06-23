響尾蛇簽首輪台美混血大物卡洛爾　簽約金台幣1.1億元

▲響尾蛇首輪新秀卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／截自響尾蛇推特）

記者楊舒帆／綜合報導

響尾蛇首輪挑中高中大物卡洛爾（Corbin Carroll），卡洛爾這禮拜以370萬美元（約新台幣1.1億元）與響尾蛇簽約，球團將安排他在24日新人聯盟出賽。

卡洛爾出生於西雅圖，父親在華盛頓大學工作，母親在台灣出生然後移居路易斯安那州。左投左打的卡洛爾雖然身高僅175公分、體重80公斤，身材不是很壯碩，但今年轟出9轟，打擊率高達0.54，攻擊指數1.859，四年來也累計打擊率0.34、101打點及22轟的成績。球探曾指出他的模板是班尼坦迪（Andrew Benintendi），擁有5拍子的外野手。

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響尾蛇助理總管沙戴（Amiel Sawdaye）認為身材不是問題，他認為打者有很多種身材，要有力量、手眼協調等，如果他們有這些要件，身高並不會有太大影響。他還舉「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）、林德（Francisco Lindor）及布萊格曼（Alex Bregman）為例，都是近年來身材不高大卻有很好發展的打者，期待卡洛爾的未來性。

卡洛爾23日在響尾蛇主場練習打擊，享受大聯盟的球場，並且展現令人印象深刻的印象，尤其是他才18歲。卡洛爾認為，「我不是身材高大的球員，但我熟悉比賽，並不覺得那是一種限制，我希望能充分發揮5種能力在球場上。」

卡洛爾表示，「人們注意外表為有些預期，但我認為，你們可以看到很多反面的例子，有些人會討論著這些例子，總之在我比賽的時候，我將會盡我所能。」