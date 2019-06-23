世錦奪金拒提八仙塵爆往事　黃逸柔轉念：可以激勵人心

▲黃逸柔。（圖／記者季相儒攝，下同）



記者洪偵源／綜合報導

黃逸柔在射箭世錦賽拿下複合弓女團金牌，八仙塵爆受害者的資歷也被重提，但她認為塵爆只是人生經歷，不應該與世錦賽金牌畫上等號，但又轉念一想，自己的故事可以激勵很多人，開始不那麼介意。

這個月27日，八仙塵爆將滿4週年，黃逸柔說，其實自己運氣好，傷得並不嚴重，因為世錦賽拿金牌，才有人關注到她，但是有比她傷得更嚴重的人，更需要大家去關心，所以一度排斥被人把世錦賽和塵爆做連結。

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「但是教練跟很多朋友跟我說，其實我的經歷可以鼓勵別人，我也覺得換個角度想也是如此。」黃逸柔也提到，她希望因為自己，讓更多其他的傷者的近況被關注，因為活得比她辛苦的人更多。

塵爆4年過去，黃逸柔傷癒初期很排斥被人詢問狀況，尤其是媒體採訪，但隨著逐漸在場上找回身手，加上她本身個性較為樂觀，同時又有教練開導，願意侃侃而談，目前腳被灼傷的部份，還留有後遺症陣，且還會較顧忌火光。

「吃熱炒那種大火，就會有點擔心。」黃逸柔笑說，不會因此不敢吃，只是會在意一下，並透露世錦賽決賽時，原本舞台會有煙火效果，讓她一度擔心，「還好我們比賽時間早，沒有碰上。」

若說塵爆事件對自己選手生涯有什麼影響，黃逸柔認為，對比賽得失心沒那麼重，「那（塵爆）對我只是一個人生過程而已，我也沒有怨恨。」

黃逸柔並指出，之後的射箭歷程，包括這次世錦賽奪金，是因為國內競爭力整體提升，她必須要設法維持自己的競爭力，其實和塵爆事件沒有關係。