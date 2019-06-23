普侯斯睽違8年在紅雀老家開轟　全場暴動迎接城市英雄

▲普侯斯睽違8年在紅雀主場開轟。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

天使球星「生化人」普侯斯（Albert Pujols）自2011年世界大賽之後，睽違8年再次回到老東家紅雀主場，23日比賽敲出本季第13號全壘打，也是生涯第646發全壘打，儘管這位傳奇球星效力敵隊天使，但全場球迷仍像過去一樣為他起立歡呼，讓他十分感動。

在這裡度過11個年頭的他戰功彪炳受到球迷愛戴，踏上打擊區前就已聽到球迷高分貝歡呼，此戰前2打席普侯斯沒有表現，7局上面對先發哈森（Dakota Hudson）於一好兩壞擊出一發陽春砲，儘管成功幫助天使隊破蛋，但終場天使仍2比4不敵紅雀。

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PUJOLS TAKES THIS ONE FOR A RIDE AT BUSCH



St. Louis fans still want a curtain call eight years later



(via @FSMidwest)pic.twitter.com/hQHDMLpZvZ — Bleacher Report (@BleacherReport) June 22, 2019

普侯斯揮出全壘打後英雄式繞壘，再次收到了滿場球迷們巨大的歡呼聲，在回到休息區後，也高舉頭盔回應球迷熱烈的鼓舞。「那是很特別的感覺，雖然輸掉了比賽感到很糟，但球迷做了一些特別的事情，感覺太棒了。」普侯斯說。

過去普侯斯效力紅雀11個球季，3次奪得國聯MVP、9次入選明星賽，轟出445發全壘打，貢獻兩次世界大賽冠軍。另外，包辦國聯打擊王、打點王、兩次國聯全壘打王頭銜和6次銀棒獎，以及兩次漢克阿倫獎和金手套獎。

紅雀總教練薛德（Mike Shildt）表示，「當這樣的事情發生時，這是一個獨特的景象。對他和全場的紅雀球迷來說，也是特別的時刻，他是這座城市的偉大英雄，很少有機會回到紅雀主場比賽，這是相當少見的情況，但很感恩他的全壘打並沒有影響比賽勝負。」

▲普侯斯重返聖路易，球迷熱情迎接。（圖／達志影像／美聯社）