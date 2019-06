普侯斯睽違8年在紅雀老家開轟　全場暴動迎接城市英雄

▲普侯斯睽違8年在紅雀主場開轟。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

天使球星「生化人」普侯斯(Albert Pujols)自2011年世界大賽之後,睽違8年再次回到老東家紅雀主場,23日比賽敲出本季第13號全壘打,也是生涯第646發全壘打,儘管這位傳奇球星效力敵隊天使,但全場球迷仍像過去一樣為他起立歡呼,讓他十分感動。

在這裡度過11個年頭的他戰功彪炳受到球迷愛戴,踏上打擊區前就已聽到球迷高分貝歡呼,此戰前2打席普侯斯沒有表現,7局上面對先發哈森(Dakota Hudson)於一好兩壞擊出一發陽春砲,儘管成功幫助天使隊破蛋,但終場天使仍2比4不敵紅雀。

PUJOLS TAKES THIS ONE FOR A RIDE AT BUSCH



St. Louis fans still want a curtain call eight years later



(via @FSMidwest)pic.twitter.com/hQHDMLpZvZ