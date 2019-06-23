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恭喜！林家正順利加盟響尾蛇　成大聯盟選秀台將第1人

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▲林家正。（圖／截自Lyle Lin林家正臉書粉絲團）

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記者楊舒帆／綜合報導

響尾蛇23日（台灣時間）簽下首輪台美混血兒卡洛爾（Corbin Carroll），第14輪的林家正也順利簽約，成為首位透過選秀與美職簽約的台灣球員。

林家正2016年高中畢業時就被水手挑中，不過他選擇就讀NCAA一級名校亞利桑那州大，去年再以29輪822順位被休士頓太空人挑中，因為順位、簽約金不如預期，回到大學繼續磨練，今年春季聯盟賽表現出色，打擊率0.299，轟出9發全壘打。

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今年林家正再度獲得青睞，在第14輪被響尾蛇挑中，過去台灣加盟美職都是利用國際球員簽約的管道，林家正選擇就讀美國的高中與大學來挑戰美職，是台灣首位以這樣的途徑加盟美職體系的球員，他在23日與響尾蛇簽約並完成體檢，簽約金為12萬5000美元（約新台幣387萬元），近期有望在小聯盟短期聯盟季賽中亮相。

響尾蛇首輪挑中高中大物卡洛爾，卡洛爾這禮拜以370萬美元（約新台幣1.1億元）與響尾蛇簽約，並且將在新人聯盟初登場。他的媽媽來自台灣，是台美混血兒，身高只有177公分，不過響尾蛇助理總管沙戴（Amiel Sawdaye）認為身材不是問題，他認為打者有很多種身材，要有力量、手眼協調等，如果他們有這些要件，身高並不影響。

卡洛爾也認為，我不是身材高大的球員，我熟悉比賽，並不覺得那是一種限制。我擁有5種能力的好手，希望能充分發揮這些能力在球場上。

關鍵字： 響尾蛇林家正
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