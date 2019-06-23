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「老爹」遭烏龍槍擊　身體好轉已經離開加護病房

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歐提茲不捨基特退休。(圖／達志影像／美聯社)

▲紅襪「老爹」歐提茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

紅襪退役球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）6月10日在家鄉多明尼加遭買兇槍擊，至今槍擊案已過了13天，人在波士頓市區的麻省綜合醫院休養的他，身體狀態已大幅好轉，已於今(23)日離開加護病房。

紅襪球團今日代歐提茲的妻子蒂芙尼發布的一份聲明稿中，提供了歐提茲傷勢的最新消息，「歐提茲目前被移出加護病房，從槍擊案至今一直保持著良好的狀態，繼續在醫師金恩（David King）和羅南（Larry Ronan）的照顧下康復。」

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歐提茲在家鄉多明尼加遭到槍擊，險些丟掉小命，被兇嫌以40萬披索買兇殺人，目前案件持續偵辦當中，首席檢察官羅德里奎茲（Alain Rodriguez）日前證實，歐提茲不是槍手的主要目標，是兇嫌搞烏龍認錯人。

這起國民英雄遭槍擊的事件，全人民都在關注，檢察官羅德里奎茲表示，槍手真正的目標是費南德茲（David Fernandez），也就是當天坐在歐提茲身旁的友人。

根據《美聯社》收到的文件中，主謀名叫羅德里奎茲（Alberto Miguel Rodriguez Mota ），與佩瑞茲（Gabriel Alexander Perez Vizcaino）預謀犯案，其中佩瑞茲就是與殺手聯繫的關鍵人物，負責把錢拿給那些已被逮補的殺手。

目前警方在本次槍擊事件中已經逮捕了11人，但仍有3名男子逍遙法外，包括被認為是主謀的男子，警方們正持續從其他線索中尋找共犯，包括被指控買兇殺人的男子。

關鍵字： 老爹歐提茲槍擊案
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