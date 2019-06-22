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企聯射箭／堅持是成功關鍵　雷千瑩曾因叛逆被禁賽

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▲▼ 雷千瑩 。（圖／企業射箭聯盟）

▲雷千瑩。（圖／企業射箭聯盟，下同）

記者洪偵源／新北報導

自律、沈穩的雷千瑩，其實有過叛逆的歲月，還因此被禁賽錯過奧運選拔的機會，但也因此有了思考自己的機會，秉持著堅持的態度，走到今天這一步。

雷千瑩在世錦賽射下女子團體與個人金牌，確定第3次代表中華隊出征奧運，其實早在2008年北京奧運就有挑戰國手機會，但因自己的叛逆，錯過了機會。

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「如果那次有選到，可能現在我也不會再射了吧！」雷千瑩笑說，高中時個性叛逆，常常翻牆爬出學校玩，但屢屢違反隊歸，她笑說：「越被拘束就越想掙脫。」有時只是跑出去吃東西。

因此雷千瑩被退隊，後來雖然回到隊上，但教練不讓她參加選拔，後來思考很久，覺得家裡支持她射箭，且隊費與器材費都是不小的開銷，不能讓家裡造成困擾。

雷千瑩來自一個普通家庭，上頭有哥哥、姐姐，還有一個跟自己是龍鳳胎的弟弟，只有她在當選手，同時她也想過，教練處罰她也有用意在，因此開始專心在訓練上。

年紀越是增加，雷千瑩更是自律，生活盡量簡單，練習也不馬虎，這幾年還開始為了增加身體能力進行減脂，愛吃美食的她，卻因之前的性格養成，成功減下10公斤。

「周圍的人很壞，之前問說我是不是很胖都說只是壯，後來說瘦下來，就跑來問我以前怎麼這麼胖。」笑說塑身成果看得見，但是大家之前都對她不誠實。

如今雷千瑩在世錦賽幫中華隊拿到史上首金，又將第3次參加奧運，她說一路走來就是堅持，「任何運動都一樣，訓練是很枯燥很孤獨，必須堅持住，才有機會成功。」

▲▼ 雷千瑩 。（圖／企業射箭聯盟）

關鍵字： 東京奧運2020奧運射箭雷千瑩
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