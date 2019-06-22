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湖人有意簽回羅素　自由市場開啟就進行商談

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▲籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人有意簽回羅素。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

NBA正式進入休賽季，各隊都正積極補強，其中湖人動作最為頻繁，先前他們終於從鵜鶘得到戴維斯(Anthony Davis)，但湖人還未停手，根據NBA記者亞伯拉罕(Arye Abraham)指出，洛杉磯軍團目前想要簽回在籃網大放異彩的羅素(D'Angelo Russell)。

湖人本季狀況相當慘淡，又再次無緣季後賽，這讓球團要在今夏大動作補強，而紫金軍團也終於跟鵜鶘達成交易，得到了朝思暮想的戴維斯，但同時也送走了許多年輕小將，讓後場戰力不足，不過湖人也還未停止他們的補強計畫，根據亞伯拉罕指出，湖人有意簽回羅素，並且在自由市場一開啟後，就會跟羅素進行商談。

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籃網今夏透過交易清了大量的薪資空間，為了就是要在自由市場幹大事，而籃網最想要的就是厄文(Kyrie Irving)與杜蘭特(Kevin Durant)，目前他們有著4600萬美元的空間可以運用，確實可以一次簽下這兩名巨星，但這也意味羅素無法與籃網續約；羅素在本季成功打出生涯年，場均可以得到21.1分、3.9籃板、7助攻，並成功率隊闖入季後賽。

先前被湖人交易後，羅素曾對外表示離開湖人是生涯最正確決定，但現在羅素也有意願回到洛杉磯，在魔術強森(Magic Johnson)辭職後，羅素已經放下對於湖人的不滿，但因為羅素目前是受限自由球員，湖人並未進行報價，想要等到他成為完全自由球員後才簽約；有意思的是，「一眉哥」先前在IG上還開始追蹤羅素，這個舉動也引人遐想，外界都認為戴維斯是想要招募羅素到湖人。

▲▼籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅素。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA籃網湖人羅素
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