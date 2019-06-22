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邪惡帝國洋基又來了　不顧一切想追國民王牌薛茲爾

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▲▼薛茲爾（Max Scherzer）熊貓眼（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基想追薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

洋基現在不僅戰績排美東第1，打線更受惠傷兵歸隊超完整。但邪惡帝國可不是叫假的，現在又有人爆料，表示洋基總管凱許曼(Brian Cashman)還希望補強先發輪值，不顧一切想追求國民王牌薛茲爾（Max Scherzer）。

根據《SNY》記者哈波( John Harper)表示，有人爆料在7月31日前，凱許曼將不顧一切網羅薛茲爾。薛茲爾近10個球季都能先發30場以後，並奪下3次賽揚獎和4次勝投王，今年更有機會4連霸國聯三振王。他的生涯防禦率僅有3.19，2224局就送出多達2595次三振。不過大聯盟圈內評估，國民不太可能放走這位王牌投手。

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「完全沒有機會，就算國民總管瑞佐（Mike Rizzo）願意，球團老闆也不會讓他這麼做。他們希望薛茲爾成為國民第1位進入名人堂的球員。」不具名的國民球團員工表示。

而儘管史華連諾（Luis Severino）和赫曼（Domingo German）等投手還未歸隊，但洋基目前的先發輪值防禦率3.97在美聯排第4。老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）則表示，願意花超過2億4600萬美元的最高豪華稅門檻。

不過國民近期回穩重新看見季後賽希望，距離爭奪外卡僅有3場勝差。薛茲爾與國民的合約2021賽季後才結束，今年年薪3700萬，下季近3600萬，最後一年也超過3400萬。而在2020年，他也將符合大聯盟「10-5條款」，未來若要進行交易，必須取得他本人的同意。

關鍵字： 國民薛茲爾洋基
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