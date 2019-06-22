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盼衝擊佳績心態謹慎　譚雅婷世錦賽未全力發揮

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▲▼甲山林隊譚雅婷希（圖／中華企業射箭聯盟提供）

▲譚雅婷。（圖／企業射箭聯盟）

記者洪偵源／台北報導

中華隊在射箭世錦賽射下反曲弓女團金牌，譚雅婷是不動第1棒，但自認狀況不佳，對此教頭倪大智認為，譚雅婷過於謹慎，太重視世錦賽，但已即時調整心態，狀況仍處於最佳。

倪大智說，譚雅婷是世界排名第2，各國際賽個人賽都能射進獎牌戰，偏偏在世錦賽沒能闖進獎牌戰，「她把世錦賽看成很重要的一場比賽，想要抓下來，射得戰戰競競。」

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「總會官網新聞幾乎都在報她（譚雅婷），她也很想在世錦賽有所突破，反而無法放開來射。」倪大智指出，譚雅婷其實是心態問題，技術層面沒有太大狀況。

倪大智以女團賽事為例，譚雅婷經驗豐富，臨場應變能力佳，與南韓一戰練習時的風向與實際比賽完全相反，「她射第1箭就知道狀況，馬上傳遞訊息給隊友，隊友也相信她，集體做出改變。」

譚雅婷在倪大智眼中，是善於應變、即時調整心態的選手，這次世錦賽發生的狀況，經過提點後，也已經改善，相信都不是大問題。

由於雷千瑩在世錦賽反曲弓女子個人賽奪金，確定成為東京奧運國手，國手選拔也只剩兩席，倪大智認為，選拔對奪金選手有保障積分，加上譚雅婷的能力，只要沒有大失誤，選上的機率很高。

▲▼甲山林隊譚雅婷希（圖／中華企業射箭聯盟提供）

▲倪大智（左二）。（圖／企業射箭聯盟）

關鍵字： 射箭譚雅婷雷千瑩彭家楙
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