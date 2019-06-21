U12少棒／總教練李國強對球員有信心　點名4小將要跳出來

▲U12世界少棒賽記者會。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

U12世界少棒賽今年7月26日到8月4日在台南亞太棒球村開打，今天舉辦成軍記者會，總教練李國強表示，對這一批小朋友的實力很有信心，重要在心理層面能不能夠抗壓。他點名黃天賜、葉弘仁、江庭毅、郭宸安4人要跳出來帶領全隊。

U12世界少棒賽中華隊是由5月底華南金控少棒賽選出，由桃園市取得組訓權選出代表隊，已正式報到集訓，目前在桃園市中平國小集訓，第二階段預定7月中之後，在亞太棒球村新球場完工後，再去進行集訓。

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今天（21日）是U12中華少棒隊集訓第2天，總教練李國強表示，小朋友技術面都沒有問題，重要在心理層面能不能夠抗壓，本來擔心技術問題，但是練習後發現，大概構想的都有了，整體實力都不錯，球員該要的位置都有了，對這一批很有信心。

李國強表示，要了解小朋友狀況、抓住小朋友的心，最重要是小朋友要有自信，他們的技術不差，但怕輸球、抗壓力不夠，所以晚上都會加強心理建設。

他點名黃天賜、葉弘仁、江庭毅、郭宸安4人是需要跳出來的球員，李國強表示，這3位球員的EQ很高，要求什麼、提點什麼，馬上可以反應過來，黃天賜是隊長，葉弘仁與郭宸安是副隊，他們EQ高可以拉出來，放心把其他球員交給他們。