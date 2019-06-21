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暴龍奪冠、探花為首6人選秀會中選　加拿大成今年NBA最大贏家

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▲杜克三王之一的巴瑞特如願被尼克選中，成為2019年選秀探花。（圖／CFP）

▲尼克以探花籤選擇來自加拿大的巴瑞特（R.J. Barrett）。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

今年NBA最大贏家莫過於加拿大球員，唯一位於加拿大國土的球隊多倫多暴龍，拿下創隊24年首冠之外，本屆選秀會以探花巴瑞特（R.J. Barrett）為首，一共6人被挑選，打破2016年法國的5人，歷史單一選秀會最多外籍球員紀錄。

加拿大為近年世界男籃崛起最快的國家，越來越多球員打進NBA，其中還出產了2013年、2014年連續2屆選秀狀元班奈特（Anthony Bennett）與威金斯（Andrew Wiggins），今年更是有6人被挑選，創下歷年單一選秀會單一國家外籍球員被挑選紀錄，加拿大球員佔整個選秀會10%。

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以「杜克三王」之一的巴瑞特，第3順位被紐約尼克挑中為首，籃網在第17、第27挑選兩位加拿大球員亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）、名將穆湯伯（Dikembe Mutombo）姪子卡本格勒（Mfiondu Kabengele），21順位灰熊挑選克拉克（Brandon Clarke），次輪47順位國王布拉戴斯基（Ignas Brazdeikis）、54順位七六人夏优克（Marial Shayok）。

巴瑞特無疑是其中名氣最大的球員，2年前帶領加拿大終結美國U19世界盃二連霸，早早被視為加拿大新希望，加上在杜克大學的出色表現，讓他聲勢看漲，尤其在今年前4順位之後水平低落的選秀小年，成為探花都在預期之內。而巴瑞特也在西裝內繡上加拿大國旗，站上舞台與NBA主席席瓦爾（Adam Silver）握手，並發下豪語未來要帶領尼克走出黑暗期。

巴瑞特透露，自己雖然出生加拿大，但他的母親為布魯克林人，已故的爺爺就是死忠尼克粉絲，「爺爺總是告訴我，我以後會為尼克打球，今天對我來說意義重大。」

關鍵字： 暴龍加拿大巴瑞特
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