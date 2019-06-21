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亞錦賽後拚旅外　男排電眼雙胞胎夢繫日本

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▲▼ 台灣運彩記者會 。（圖／台灣運彩提供）

▲劉鴻敏、劉鴻杰。（圖／台灣運彩提供，下同）

記者洪偵源／台北報導

結束泰國聯賽的征途後，男排雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰正積極投入9月亞錦賽的備戰工作，兄弟倆仍有旅外計畫，且以日本聯賽為首要目標。

去年亞運結束後，劉鴻敏、劉鴻杰赴泰國加入DIAMOND FOOD隊，幫助球隊拿下聯賽排名第2的成績，3月結束賽季返台，目前已投入中華隊訓練，備戰9月的亞錦賽。

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劉鴻杰說，國際賽會以搶奧運資格為首要目標，只要認真投入訓練，能在場上展現訓練成果，剩下的就聽天由命，然後就會準備旅外的計畫，目前中國、泰國與日本都有在接洽。

兄弟倆表示，泰國的賽事強度很高，球隊訓練方面，操練的份量偏高，有點吃不消，泰國的風格觀念就是操得多就會進步，比較重視科學化的兩人，曾跟教練團溝通過，才稍微有改變。

接下來的旅外目標，雙胞胎鎖定日本為第一志願，劉鴻敏表示，很欣賞日本的球風，且日本球員防守很好，可以刺激自己提升能力，劉鴻杰說，日本不論打球的態度還是實力，都是讓人嚮往。

其實旅外除證明實力受肯定外，還是一條孤獨的道路，劉鴻杰就說，在泰國打球，孤獨感就很重，還一度疑惑自己為什麼要在這，但有機會就是多試試，劉鴻敏也認為，球員生涯沒幾年，任何球員有機會都應該出去見見世面。

▲▼ 台灣運彩記者會 。（圖／台灣運彩提供）

關鍵字： 排球劉鴻敏劉鴻杰
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