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女王草地／穆雷完美復出爆冷勝　宣告出戰溫網雙打

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▲前球王穆雷手術後復出。（圖／路透）

▲前球王穆雷手術後復出。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

英國前球王穆雷(Andy Murray)經過髖部換置術完美復出，在女王草地賽與西班牙搭檔羅培茲(Feliciano Lopez)7比6(5)、6比3爆冷擊敗頭號種子哥倫比亞組合卡巴爾（Juan Sebastian Cabal)和法拉(Robert Farah)，還宣布了溫網的雙打搭檔人選。

雖然雙打的跑動範圍遠遠不及單打，但是穆雷在場上一記反手扣球獲得滿堂喝彩，可以看出狀況相當不錯。而他也表示自己已經傷痛無虞，「感覺很棒，我很享受比賽。一開始我有點慢熱，但狀況越來越好，能繼續打網球我真的很幸運。」

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穆雷一月在澳網後進行手術，一度不確定自己能否再回到球場上。但本戰的結果讓他對於未來非常樂觀，「過去18個月、兩年以來我根本沒辦法把腳伸直。我走路的姿勢也超怪，我看起來一跛一跛也不是我願意的。但我現在比賽後，已經不會感到不舒服。」

穆雷也宣布在接下來的溫網，將與手握4座大滿貫雙打冠軍的法國好手賀伯特（Pierre Hughes Herbert）搭檔。「他是很出色的雙打選手，原本沒有計劃打溫網雙打，但幾個禮拜前和教練談過，覺得是不錯的機會。我跟他說我的期望不是很高。」

關鍵字： 穆雷溫網
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