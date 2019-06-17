美洲盃／阿根廷連2年大賽首戰低迷　梅西頂飛必進球遭粗暴肘擊後頸

▲梅西在美洲盃首戰遭哥倫比亞粗暴對待。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

南美強權阿根廷連2年在國際大賽首戰失利，去年在世界盃碰上冰島，當家王牌梅西(Lionel Messi)的12碼球被擋下，雙方1比1言和。今年則在美洲盃第一戰對哥倫比亞以0比2落敗，梅西下半場第66分鐘頂飛了必進球，阿根廷沒能打破鴨蛋，梅西還遭惡意剷倒，甚至在勝負已底定時，被粗暴肘擊後頸。

— A moment from yesterday's Argentina - Colombia game. Lionel Messi doing literally everything he can, getting knocked down by the defenders, while his teammates keep giving him the ball over and over again. pic.twitter.com/Jg2eUgMffP 請繼續往下閱讀... 2019年6月16日

在阿根廷去年止步世界盃16強後，梅西一度暫離國家隊，3月才重新回到陣中備戰美洲盃。不過被分在B組的「探戈軍團」，小組賽首戰就出師不利，中場幾乎「消失」，進攻非常不流暢，就算鋒線上有球王梅西、曼城進球王阿奎羅(Sergio Aguero)依舊難以攻破哥倫比亞的大門。

值得一提的是，梅西在下半場第66分鐘左右，曾有一次絕佳的進球機會，隊友奧塔門迪(Nicolas Otamendi)接到阿奎羅左路傳中，高高躍起頭槌攻門，被守門員撲出，但球正好滾到奔跑到小禁區的梅西面前，阿根廷球王卻頂飛了這個必進球；5分鐘後，哥倫比亞就率先突破0比0僵局，並在第86分鐘又補上第2球。

▲阿根廷美洲盃出師不利，梅西難掩失望。（圖／達志影像／美聯社）

缺乏中場的組織傳導，梅西整場僅有4次射門2次射正，且2次射正都是來自威脅性不大的自由球。阿根廷團隊的默契不佳，再度陷入掙扎狀態的梅西，還遭到對手粗暴對待，包括下半場第60分鐘進行突破時，無預警被背後的瓜德拉多(Juan Cuadrado)剷倒，讓阿根廷隊友相當不滿，差點釀成群架。

更誇張的是，在比賽即將終了之際，哥倫比亞中場勒馬(Jefferson Lerma)一拐直接朝梅西的後頸打去，梅西當場痛到摀臉倒地，裁判給了勒馬一張黃牌。