運動雲

>

美洲盃／阿根廷連2年大賽首戰低迷　梅西頂飛必進球遭粗暴肘擊後頸

ETtoday運動雲

▲▼美洲盃首戰阿根廷0比2輸哥倫比亞,梅西 。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西在美洲盃首戰遭哥倫比亞粗暴對待。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

南美強權阿根廷連2年在國際大賽首戰失利，去年在世界盃碰上冰島，當家王牌梅西(Lionel Messi)的12碼球被擋下，雙方1比1言和。今年則在美洲盃第一戰對哥倫比亞以0比2落敗，梅西下半場第66分鐘頂飛了必進球，阿根廷沒能打破鴨蛋，梅西還遭惡意剷倒，甚至在勝負已底定時，被粗暴肘擊後頸。

在阿根廷去年止步世界盃16強後，梅西一度暫離國家隊，3月才重新回到陣中備戰美洲盃。不過被分在B組的「探戈軍團」，小組賽首戰就出師不利，中場幾乎「消失」，進攻非常不流暢，就算鋒線上有球王梅西、曼城進球王阿奎羅(Sergio Aguero)依舊難以攻破哥倫比亞的大門。

值得一提的是，梅西在下半場第66分鐘左右，曾有一次絕佳的進球機會，隊友奧塔門迪(Nicolas Otamendi)接到阿奎羅左路傳中，高高躍起頭槌攻門，被守門員撲出，但球正好滾到奔跑到小禁區的梅西面前，阿根廷球王卻頂飛了這個必進球；5分鐘後，哥倫比亞就率先突破0比0僵局，並在第86分鐘又補上第2球。

▲▼美洲盃首戰阿根廷0比2輸哥倫比亞,梅西 。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷美洲盃出師不利，梅西難掩失望。（圖／達志影像／美聯社）

缺乏中場的組織傳導，梅西整場僅有4次射門2次射正，且2次射正都是來自威脅性不大的自由球。阿根廷團隊的默契不佳，再度陷入掙扎狀態的梅西，還遭到對手粗暴對待，包括下半場第60分鐘進行突破時，無預警被背後的瓜德拉多(Juan Cuadrado)剷倒，讓阿根廷隊友相當不滿，差點釀成群架。

更誇張的是，在比賽即將終了之際，哥倫比亞中場勒馬(Jefferson Lerma)一拐直接朝梅西的後頸打去，梅西當場痛到摀臉倒地，裁判給了勒馬一張黃牌。

關鍵字： 美洲盃阿根廷梅西哥倫比亞
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

來台代表作！包林傑中職生涯首次完投完封勝，無四死球並送出10K | 06_16 兄弟 vs 富邦 賽後

推薦閱讀

NBA某隊醫認為KD能恢復巔峰身手　前提是每場只打28分鐘

柏金斯搶先預言湖人2020奪冠　詹皇+AD與Kobe+魔獸竟有一相似處

宣布去留？　雷納德將在冠軍遊行向暴龍迷傳遞「特別」訊息

聖堂射手想留暴龍稱這一冠更感激　雷納德的決定將影響小賈索

熱門新聞

奇招！不讓二壘偷暗號　簡森霸氣「故意」投手犯規

中職／新人測試會中信兄弟16人軍團最多　味全龍有9人

中職／對彭政閔連投5顆直球三振　林羿豪：他趕不上

傳鄭浩均將旅美　味全龍選秀狀元另尋其他大學投手

耶里奇揮出隊史最強勁「子彈球」　竟打穿全壘打牆

中職／兄弟無法固定打序　伯納：有桃猿打線只要叉腰觀戰就好

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳冠宇第20場出賽　中繼2局飆3K

2楊程皓側投2觸身　飆4K闖進選秀會

3張家班成員　蔡維凡Power是武器

4華南青少棒　捕手呂東翰最喜歡戴培峰

5新人測試缺失多　取消交由球隊自辦

熱門新聞

1不給偷暗號　簡森竟故意投手犯規

2中職新人測試會兄弟16人最多　味全龍9人

3對彭政閔連5顆直球　林羿豪：他趕不上

4傳鄭浩均將旅美　味全龍另尋狀元

5耶里奇強勁「子彈球」　打穿全壘打牆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳偉漢出現再見失誤 富邦4比3氣走兄弟

再見失誤！陳凱倫靠著陳偉漢失誤衝回本壘，富邦拿下本場勝利 | 06_15 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

LamiGirls帶來精彩的舞蹈表演 | 06_15 統一 vs Lamigo 中場

淡淡的哀傷！林泓育遭擦棒球擊中所幸並無大礙 | 06_15 統一 vs Lamigo 三局上

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366