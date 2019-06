美洲盃／阿根廷連2年大賽首戰低迷　梅西頂飛必進球遭粗暴肘擊後頸

▲梅西在美洲盃首戰遭哥倫比亞粗暴對待。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

南美強權阿根廷連2年在國際大賽首戰失利,去年在世界盃碰上冰島,當家王牌梅西(Lionel Messi)的12碼球被擋下,雙方1比1言和。今年則在美洲盃第一戰對哥倫比亞以0比2落敗,梅西下半場第66分鐘頂飛了必進球,阿根廷沒能打破鴨蛋,梅西還遭惡意剷倒,甚至在勝負已底定時,被粗暴肘擊後頸。

