高中選秀大物　徐若熙、岳政華、劉基鴻前2輪呼聲高

▲平鎮徐若熙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職選秀倒數兩週，17日進行測試會，不過根據近年來選秀策略，高中畢業生比較吃香一些，去年前兩順位戴培峰、古林睿煬都是平鎮高中畢業生，今年又有平鎮強打少年劉基鴻和速球派投手徐若熙參加選秀，有望在前段輪次被挑走，穀保家商二刀流岳政華也是首輪人選。

味全龍組隊後，代表選秀首輪大物從4人增加到6人，高中木棒聯賽時徐若熙和劉基鴻的表現就備受矚目，被視為首輪大物候選。徐若熙不但擁有近150公里速球，還有犀利的指叉球，具備三振打者能力，他因超齡無法參加U18世界盃，最後一次正式出賽是5月10日王貞治盃，包含延長賽後援3局無失分，為平鎮守住冠軍。

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劉基鴻主要位置是游擊手，他跟徐若熙一樣，超齡沒打U18，不但守備出色還有中長程火力，去年富邦U18之星全壘打大賽，拿下全壘打王殊榮，還差點轟贏林益全，雖然王貞治盃調整不佳只有2安打，但長期觀察下來，仍是高三打者中的佼佼者，有機會再前2輪就獲得青睞。

▲岳政華。（圖／記者楊舒帆攝）

岳政華則是二刀流好手，高三以野手為主，打擊能力及守備能力都具備優勢，運動條件佳，繞回本壘平均14秒4，也是頗具未來性。選秀在即，味全龍首輪鎖定大學即戰力但也不排除挑高中生，以近年來選秀趨勢，高中生在前段輪次獲得青睞的機會很高，所以其他球隊也有機會選擇有潛力的高中生，不少國內外球探都評估這3位好手將在前兩輪就會被挑走。

中職5隊球探都曾派人到嘉義縣稻江棒球場看U18中華藍白對抗賽，味全龍也不例外。這36人中有很多畢業生將參加選秀，除了岳政華之外，投手有台東體中具備身材優勢及速球能力的投手黃弘毅，滑球犀利的林聖榮、有蝴蝶球的朱添明。野手則有，打擊力道強的外野手陳震洋、攻守平均的林瑞鈞，以及各有特色的雙捕手羅暐捷和張聖豪，這幾天的對抗賽進行高強度的投打對決內容，也成為球探們評選的依據之一。

▲平鎮隊長劉基鴻。（圖／記者楊舒帆攝）