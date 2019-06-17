張老師專欄／交流賽軟銀稱霸　 王柏融第3彈勝打英雄

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

跨聯盟交流賽完成前兩週各隊四組合系列賽後，軟銀隊繼續把持榜首頭銜，衛冕的養樂多隊則是完全絕望，各隊只剩本週最後兩組合6場交流賽後，冠軍隊伍即告出爐。

上週原定18場，因雨只賽16場，今天移動日原無戰事，但仍有一場羅德對中日的補賽。目前泰半以上球隊都完成前兩週應賽的12場，軟銀隊上週戰績2勝2和2負，以7勝2和3負累積戰績，繼前兩週週賽繼續稱霸，惟與上週4勝2負巨人隊的累積8勝4負〔對西武及火腿各兩勝一負〕，兩隊並無勝差，因此本週最後6場賽事，將是兩隊隊爭霸的關鍵週賽。

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榜首軟銀隊本週先戰養樂多隊，再戰巨人隊，亞軍巨人隊則是先對歐力士，最後再與軟銀驟死戰，這六場賽程全部排定在東京巨蛋球場，巨人隊能否以主場優勢奪冠，卻看巨人隊如何表現了！

王柏融隸屬的火腿隊，與前面兩隊各只有半場勝差而已，對於爭奪今年交流賽王座，其實也有一線生機，綜括交流賽以來火腿隊的演出，堪稱極夠水平，首週 火腿隊4勝2負〔與廣島及養樂多各2勝1負〕，上週也有3勝1和2負的贏多輸少的表現〔對阪神2勝1負，對巨人1勝2負〕。王柏融上週6場比賽有25支8的3成20高水平打擊率，尤其對巨人隊是12支5的4成17更高打擊率。

平心而論，王柏融上週確切光芒四射，他除了交流賽開始前兩場對養樂多隊無安打之外，自第3場至昨天連續9場每場都有擊出安打佳作，其中於15日上週六對巨人隊之役，敲出札幌巨蛋主場首支，也是本季的第3號紅不讓〔兩分打點〕，不僅贏得該役勝利打點榮銜，也使火腿隊初登交流賽王座〔稱王一日，後來連輸巨人隊兩場，目前退屈第三名〕。王柏融這場對巨人隊首役敲出單場3支安打的〔猛打賞〕，為交流賽對養樂多以來第二度〔猛打賞〕，也是今年出賽52場以來的第六度〔猛打賞〕。目前個人3成06的累積打擊率在洋聯打擊排行榜第六傑前茅，證實王柏融確係火腿隊不可或缺的驍將。

至於另一名老將陽岱鋼，上週巨人隊的六場比賽中，僅有兩場是先發，另外兩場都是後來才上場各代打一次〔1次雙殺打，1次三振〕，由於上週8支0打擊表現，令人十分失望，目前他的累積打擊率也退到3成01，期許本週最後六場交流賽陽岱鋼有更多先發契機，重振旗鼓。

上週另有宋家豪、陳冠宇及郭俊驎等3名投手各出賽一場，其中樂天隊的宋家豪對養樂多只投三分之一局，即有兩分責失分，導致防禦率退歩到3點34〔上週2點79〕；羅德隊陳冠宇對中日隊投一局，雖被擊過兩支安打，最後仍以無失分收場，目前防禦率2點16，誠屬不錯；西武隊郭俊麟則先發投六局，被擊4支安打，其中被第八棒捕手炭谷轟出3分彈最為致命，終究失分4分，責失分3分，目前防禦率下降到4點50，匪戰之罪也！

交流賽除了今天一場中日對羅德補賽之外，明天最後乙週各隊首度3連戰賽程為：巨人對歐力士〔東京巨蛋〕；養樂多對軟銀〔神宮球場〕；橫浜對火腿〔橫浜球場〕；中日對西武〔名古屋巨蛋〕阪神對樂天〔倉敷球場〕；廣島對羅德〔廣島球場〕，以上都在台灣時間下午五時開賽。

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）