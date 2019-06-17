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史丹頓19日戰光芒滿血回歸　助洋基力保美東區龍頭

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▲史丹頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲「怪力男」史丹頓。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）即將傷癒歸隊，為洋基打線注入強心針。根據《ESPN》報導，總教練布恩（Aaron Boone）正式對外宣布，史丹頓預計於台北時間19日回到大聯盟，將於主場與光芒三連戰中先發。

史丹頓自3月31日因二頭肌拉傷進入傷兵名單，復健過程又傳出肩膀舊傷復發，加上復健賽過程中又拉傷左小腿肌，導致復出進度一延再延，一直到上週才開始展開復健賽，他在復健賽中轟出5發全壘打，用火燙的球棒證明自己傷勢已經痊癒。

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洋基昨日透過交易換來水手重砲恩卡納辛恩（Edwin Encarnacion），為了清出25人名單空間，17日宣布將外野手佛雷澤下放至3A，依照洋基教練團規劃，恩卡納辛恩將擔任先發指定打擊，而即將復出的史丹頓和喬志（Aaron Judge）則安排鎮守外野兩側。

「在過去的24小時中，我還沒跟史丹頓通過電話，但他在小聯盟復健賽擔任先發左外野手，我們準備告訴他球隊陣容的安排，很期待他快點回到球場。」布恩表示。

除了史丹頓外，「法官」喬志也正在3A進行復健賽，洋基傷兵逐漸歸隊，即將以完整陣容面臨接下來的賽程。目前洋基戰績43勝27敗、勝率6成14，暫居美東區龍頭，領先光芒0.5場勝差，雙方即將展開三連戰，洋基誓言捍衛龍頭寶座。

▲▼喬志（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「法官」喬志（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洋基史丹頓
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