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中職／前桃猿洋投給建議　冠猛直球不怕打

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▲Lamigo桃猿洋將冠猛。（圖／記者陳立勳攝）
▲Lamigo桃猿洋將冠猛。（圖／記者陳立勳攝）  

記者陳立勳／桃園報導

Lamigo桃猿隊新洋投冠猛（Matthew Grimes）16日首度到球場報到，冠猛透露前桃猿洋投艾肯（Mitch Atkins）也是美國獨立聯盟隊友。

27歲冠猛身高193公分，體重93公斤，2014年加入美國職棒大聯盟金鶯隊小聯盟體系，累計五個球季出賽116場，80場先發拿下27勝31敗、防禦率3.94，今年轉戰獨立聯盟，8場都是先發，戰績1勝5敗、防禦率3.72。

來台之前冠猛對於中職沒有什麼瞭解，他表示今天看一下比賽，多跟隊友相處 瞭解一下比賽狀況，獨立聯盟隊友艾肯過去待過桃猿，聽到都是好事情，相信這趟會是很棒的體驗。

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冠猛透露今年在獨立聯盟都是先發，過去在金鶯隊小聯盟體系以中繼角色比較多，過去只有去過中南美洲旅行，這次來台灣是飛過最遠的一次，他認為自己是屬於勇於對決的投手，直球不怕被打，讓打者去攻擊，艾肯告訴他，盡量把球壓低，好球數先搶到，獨盟期間最快球速約94、95英里，大約151公里到153公里左右，有機會到不同地方發展，很願意來嘗試。

桃猿投手教練吳俊良表示，冠猛預計後天先牛棚，目前先跟著球隊，觀察牛棚狀況，如果需要比賽再去二軍。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿
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