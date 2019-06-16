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日職／王柏融從菅野智之手中敲安　火腿3比7不敵巨人

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰首賽,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融4支1個人連續安打推進至9場。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

火腿16日主場交手巨人，王柏融擔任先發第5棒守左外野，全場繳出4支1，雖然面對巨人王牌菅野智之敲出1支安打，但沒有打點進帳，不過他也將個人連續安打場次推進至9場。陽岱鋼此役仍舊在比賽後段上場代守，一次打擊機會吞下三振。火腿此役先在1下從菅野智之手中打回3分，不過隨後火力遭壓制，反倒是巨人攻勢凌厲終場以7比3擊敗火腿，拿下交流賽的勝利。

火腿1下面對菅野智之開局連續4支安打，不過第5棒王柏融沒能在得點圈情況下敲安，火腿單局取得3分。巨人在2上很快地展開反擊，猛打一輪攻下5分大局反超。首局陷入亂流的菅野智之也找回手感，最終主投7局只失掉3分自責分，也拿到本季第7勝。

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王柏融今天繳出4支1，沒有打點進帳，不過今天在左外野防守的機會不少，沒有發生守備失誤，打擊率從賽前的0.302些微下修至0.301。

巨人陽岱鋼本場從板凳出發，7下獲得代守機會上場，只有1次打擊機會，面對火腿第五任投手井口和朋，僵持到滿球數最終遭到三振，打擊率也從賽前的0.304下修至0.301。

火腿、巨人交流戰，火腿先搶下第一戰勝利後，巨人連續拿下後2場勝利，贏得此系列戰。巨人目前在交流戰中拿下兩聯盟中最多的8場勝利。

關鍵字： 日本職棒日本火腿王柏融巨人陽岱鋼
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