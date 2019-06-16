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湖人打造三巨頭　傳鎖定黃蜂後衛華克

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▲黃蜂華克、灰狼拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲華克本季打出生涯代表作。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「紫金軍團」湖人為找回昔日榮景發動交易找來戴維斯(Anthony Davis)與詹皇(LeBron James)聯手，現在更傳出還有意網羅黃蜂明星後衛華克(Kemba Walker)打造洛城三巨頭。

湖人利用交易與「球哥」博爾(Lonzo Ball)說再見，老將控衛朗多(Rajon Rondo)也將在今夏成為自由球員。《紐約時報》記者史坦(Marc Stein)就透露，湖人的頭號目標將是今夏也進入自由市場的華克。不過華克之前曾表示，「夏洛特是我的首選，我在這裡待了8年。」而且他也曾說，自己有可能打折，以低於大約5年2億2100萬美元的價碼留在黃蜂，為球隊空出薪資空間做補強。

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28歲的華克本季打出生涯代表作，場均25.6分5.9助攻4.4籃板，前3個球季外線至少47%以上，但本季稍微下滑至35.6%。這個球季，他在例行賽82場打好打滿第2次全勤，也第3次入選明星賽，並且入選年度最佳陣容第3隊。

若湖人三巨頭成形，華克和戴維斯的擋拆，再加上詹姆斯的外線和助攻，將使紫金軍團威脅大增。不過就算華克還不確定加入，湖人已瞬間成為下季奪冠最大熱門。

湖人在台灣時間16日與鵜鶘完成交易，送出博爾、英格雷(Brandon Ingram)、哈特( Josh Hart)以及3個未來首輪選秀權，包括今年的首輪第4順位，換來現今最優質長人戴維斯。

▲▼戴維斯(Anthony Davis)。（圖／CFP）

▲戴維斯降臨洛杉磯。（圖／CFP）

關鍵字： 湖人華克
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