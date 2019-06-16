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球哥被丟到鵜鶘　球爸崩潰詛咒：湖人永遠不會奪冠

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▲▼湖人主控博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

眾所矚目的鵜鶘明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）確定加盟「紫金大軍」，湖人送走「球哥」博爾（Lonzo Ball），難以接受自己兒子被交易的事實，「球爸」崩潰詛咒湖人：「他們永遠不會再奪冠！我保證！」

據知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，湖人提出以「球哥」波爾（Lonzo Ball）、英格雷（Brandon Ingram）和哈特（Josh Hart），以及3個首輪選秀權，包括今年選秀4號籤的交易包裹，換來鵜鶘戴維斯。

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談到這一筆交易，時常對著亂放話的球爸忍不住滿腔怒火，「我說過，我也保證過，但我要再說一次，這將是湖人隊史上最爛的一筆交易，而且他們將從此無緣總冠軍，我保證！」

球爸表示，「我可以說，湖人一定會後悔，因為我可以保證湖人遲早會崩盤，至少在事情崩盤前，我兒子提早逃離了，我給他們機會，如果簽下球家三兄弟，湖人就能存活，現在你竟然讓球哥走了，這真是殘酷的決定。」

球爸提到兒子現在感覺很棒，「我不在乎兒子去哪裡打球，我只希望他保持健康能上場打球就好。他也只想要上場，只要腳恢復越來越好，他可以為任何人打球。」

▲▼球爸。（圖／達志影像／美聯社）

▲球爸又崩潰了。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 球爸球哥湖人
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