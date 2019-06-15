不斷更新／紐維拉、羅力上演投手戰　5局結束富邦0：0兄弟

▲紐維拉前5局無失分只被敲3支安打。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟15日作客富邦悍將。兄弟派出紐維拉先發；富邦則是由羅力應戰。本季羅力防禦率只有2.20，並且3度交手兄弟全都拿下勝投，對戰防禦率更低到只有2.08。首局雙方投手送出三上三下，3上兄弟進佔滿壘不過無功而返。5上兄弟再次進佔得點圈但沒能破蛋。富邦前5局只出現3支零星安打也沒有得分。5局結束富邦0：0兄弟。

1局上，兄弟進攻，王威晨遭到三振，吳東融捕手前方滾地遭刺殺，陳子豪左外野飛球遭接殺。

請繼續往下閱讀...

1局下，富邦進攻，張正偉中外野一壘安打，王正棠游擊滾地遭策動雙殺，胡金龍中外野飛球遭接殺。

2局上，兄弟進攻，林智勝遭到三振，張志豪三壘上空飛球遭接殺，彭政閔遭到三振。

2局下，富邦進攻，林益全投手鄭勉滾地遭刺殺，蔣智賢中外野飛球遭接殺，林哲瑄遭到三振。

3局上，兄弟進攻，周思齊左外野飛球遭接殺，黃鈞聲左外野一壘安打，王勝偉遭到三振，王威晨左外野一壘安打，吳東融打穿三遊防線一壘安打形成滿壘，陳子豪三壘滾地遭刺殺。

3局下，富邦進攻，陳凱倫三壘滾地遭刺殺，李宗賢中外野飛球遭接殺，方克偉遭到三振。

4局上，兄弟進攻，林智勝游擊滾地遭刺殺，張志豪遭到三振，彭政閔打穿游擊防線一壘安打，周思齊二壘滾地遭刺殺。

4局下，富邦進攻，張正偉中外野飛球遭接殺，王正棠二壘滾地遭刺殺，胡金龍中外野一壘安打，林益全游擊後方飛球遭接殺。

5局上，兄弟進攻，黃鈞聲游擊反彈球遭刺殺，王勝偉中外野一壘安打，王勝偉成功盜上二壘，王威晨內野上空飛球遭接殺，吳東融三壘強襲球遭陳凱倫美技刺殺。

5局下，富邦進攻，蔣智賢左外野一壘安打，林哲瑄游擊滾地遭策動雙殺，陳凱倫右外野平飛球遭陳子豪美技接殺。