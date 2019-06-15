聯邦盃／梁恩碩初體驗逆轉勝　中華3比0扳倒菲律賓

▲梁恩碩 。（圖／四維教育基金會提供）



體育中心／綜合報導

2019聯邦盃女網賽亞大區第二級在塔吉克首都杜尚貝舉行的賽事，中華隊14日以3比0擊敗菲律賓，「小鋼砲」梁恩碩在第二點演出兩盤落後的逆轉秀，驚險中拿下聯邦盃處女秀勝利，中華娘子軍扳倒菲妹後，15日將和新加坡爭奪明年晉級亞大區一級門票。

許絜瑜第一點單打費時比首戰多出整整一倍的76分鐘，以6比1、6比2擊敗菲、德混血，目前兼職當模特兒的蕾納特(Katharina Lehnert)，聯邦盃五連敗後打出二連勝。左手持拍的許絜瑜首盤直到5比0才讓對手局數開胡，本屆比賽也飆出連贏17局佳績。

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▲許絜瑜 。（圖／四維教育基金會提供）



接著梁恩碩展開聯邦盃處女秀，或許是第一次出賽，心情起伏太大，有些緊張，首盤一開賽竟陷入0比3劣勢，又在4比5落後時救回兩記盤末點，還好最後以7比5拿下「搶七」。第二盤梁恩碩又以3比5落後，還好及時回神，連贏4局，終場7比6、7比5險勝比她矮兩公分的卡帕多西雅(Marian Jade Capadocia)，演出一場小逆轉。

梁恩碩母親夏碧霙指出，後來居上是梁恩碩最擅長的打法，一開始失誤過多，加上球拍磅數有些跑掉，所以大部分時間都是落後，而對手剛好又喜歡打平擊又快速的球，因此兩盤都打的有些吃力。梁恩碩賽後說，雖然兩盤都曾落後，但她完全沒有緊張，只是把平常的訓練發揮出來。

兩場單打結束後，由於勝負已定，中華隊教練翁宜寧原本想節省隊員體力，有意取消雙打，但大會規定雙打必須進行，菲律賓則希望中華隊雙打棄賽，比數形成比較好看的2比1，但詹皓晴表示怎麼可能，於是詹家姊妹披掛上陣，連贏最後7局後，以6比3、6比0輕鬆獲勝。

詹詠然賽後說，今天這場雙打比較像比賽，可以借力使力，昨天的對手都是青少年，又採雙後排，也無雙打概念，打起來很奇怪。詹皓晴則說，無論對手是強是弱，都會按照自己的打法，不會因為想把對手6比0或怎樣，而改變原有的打法。

本屆聯邦盃亞大區二級共有13隊參加，分成兩個城市舉行，杜尚貝有6隊，另外7隊19日起在吉隆坡開打，兩地冠軍可於明年晉級亞大區一級。寶島娘子軍隊上次被降到亞大區二級是在1996年，不過隨即奪冠，直到去年在印度四連敗後才遭降級。

▲詹家姐妹 。（圖／四維教育基金會提供）