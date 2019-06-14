NBA冠軍戰／總管尤基利為暴龍奪首冠　巫師1000萬美元年薪準備挖角

▲暴龍總管尤基利（Masai Ujiri）慶祝隊史首冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

暴龍粉碎勇士三連霸美夢奪得創隊24年首座冠軍，總管尤基利（Masai Ujiri）功不可沒。在暴龍還沈浸在冠軍喜悅的當下，《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）投下了一顆炸彈，爆料巫師準備開價1000萬美元年薪挖角尤基利。

這位奈及利亞裔48歲總管，曾經在2013年服務丹佛金塊時獲得年度最佳總管頭銜，同年5月被暴龍挖角。當尤基利來到多倫多做的第一件事，就是將成長不如預期的2006年選秀狀元巴格亞尼（Andrea Bargnani）交易至尼克，且在2014年打造迪羅臣（DeMar DeRozan）、羅瑞（Kyle Lowry）雙箭頭，讓暴龍成為東區強權。

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秉持機會主義的他，本賽季進行了雷納德（Kawhi Leonard）、小賈索（Marc Gasol）兩筆評價兩極的大交易，前者犧牲掉球員、球迷都相當愛戴的迪羅臣，後者則是以一筆4換1的賭博性交易換取34歲老將。儘管如此，尤基利是笑到最後的贏家，雷納德獲選為總冠軍MVP，幫助暴龍拿下隊史首座總冠軍。

華盛頓巫師在葛朗菲德（Ernie Grunfeld）掌權16年期間，雖然有過亞瑞納斯（Gilbert Arenas）、休斯（Larry Hughes）、傑米森（Antwan Jamison）三劍客，現在的沃爾（John Wall）、畢爾（Bradley Beal）雙槍時代短暫輝煌時光，但戰績始終不上不下，且現在還完全薪資卡死，難以在自由市場做出補強，終於在4月份下台。正在尋找新的掌舵者的他們決定砸重金挖角尤基利。

沃納洛斯基在暴龍奪冠當下，隨即爆料巫師將開出1000萬美元年薪挖角尤基利。根據《The Athletic》報導，尤基利現在的年薪大約為600到700萬美元，巫師預計開價6年6000萬美元搶人。

百廢待舉的巫師，近11年有7次打進季後賽，但是自1979年起就沒有踏進過東區冠軍戰的地板，1979年到現在也沒有過單季50勝以上的戰績。