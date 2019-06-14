中職／戰力重挫還可以輸贏　黃甘霖直言不可思議

▲統一獅奧斯丁。（圖／記者季相儒攝）



記者王真魚／桃園報導

統一獅開季以來走得跌跌撞撞，傷兵都能另組一隊，如今又傳出洋投奧斯丁返美陪老婆生產，上半季直接讓2名洋投。戰力重挫的統一獅展現拚鬥精神，仍與其他3隊緊咬，戰績並沒有差太多，總教練黃甘霖坦言感到驚訝：「打到現在還可以拚輸贏，真的很不可思議。」

奧斯丁開季以先發為主，隨後轉任中繼，出賽15場包括6先發，戰績2勝5敗2中繼，防禦率5.28，日前以陪老婆生產為由，將離開球隊一陣子，領隊蘇泰安透露，短時間是不會回來，球團仍積極尋找其他洋投。

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加上原本受傷的羅里奇，獅隊上半季僅剩1名洋投瑞安，黃甘霖苦笑：「一開始就讓一個洋投了，奧斯丁轉任中繼，是讓一個半，沒想到現在直接讓兩個。」

事實上，獅隊原先就知道奧斯丁6月可能會離開的消息，也持續在找新洋投，沒想到鎖定的洋投被其他球隊攔胡。

黃甘霖說：「有找到不錯的，但沒有來，後來又等到一個不錯的，結果還是沒來...現在要找好投手真的不好找，如果之前那2個有確定的話，是有辦法可以銜接奧斯丁離開的空缺。」

牛棚少了奧斯丁，統一獅鄭鈞仁、王玉譜替補上一軍。黃甘霖無奈表示：「現在也只能拉現成的選手，說真的，本來想說慘了，可能會差很多，但打到現在還可以跟其他球隊拚輸贏，選手真的很厲害。」