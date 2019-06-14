溫馨！大都會拉莫斯準備打擊　老婆場邊「舉牌報喜」

▲拉莫斯老婆舉海報告知懷有第三胎。（圖／翻攝自Instagram／gordondonovan）

記者林緯平／綜合報導

紐約大都會14日（台灣時間）主場迎戰聖路易紅雀，雙方在8局結束後戰成4比4平手，無奈受到大雨攪局，剩下的第9局將延到明日舉行。然而，此戰出現一溫馨畫面，當4局下大都會捕手拉莫斯（Wilson Ramos）在打擊準備區等待上場時，他的妻子突然跑到場邊舉了一張海報，上頭寫著「我懷孕了」，儘管拉莫斯只以淺淺一笑回應，但此幕也讓現場觀眾相當感動。

現年31歲的拉莫斯與太太已育有2名兒女，他也時常在個人社群上「曬家人」，但在今日與紅雀的比賽前，拉莫斯完全不知道將要迎接第3名小孩。就在4局下，輪到拉莫斯本場第2次上場打擊，當時他正在打擊準備區裡準備，這時拉莫斯的老婆突然跑到一旁的觀眾席，並舉著寫有「我懷孕了！拉莫斯這會是你第3個孩子，我們都很愛你！」的海報，而這溫馨一幕全被球迷給捕捉下來。

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Here’s the video of Wilson Ramos wife coming down with the sign telling him that she is pregnant with their third child. Awesome stuff. Congrats @WRamosC3 family! (video via @michebag22) pic.twitter.com/rk7rUYATSa — Jake Brown (@JakeBrownRadio) June 14, 2019

拉莫斯看到海報後，先是定眼仔細看了一會兒，接著淺淺一笑，便繼續他的揮棒練習。雖然拉莫斯沒有太大動作的回應，但拍下此一幕的球迷表示「拉莫斯連在打擊時都還在笑」。

▲拉莫斯近況火熱。（圖／達志影像／美聯社）

拉莫斯擁有大聯盟10年經歷，本季加盟大都會擔任主戰捕手，近18場狀況火熱，打擊率0.379、貢獻5發全壘打、11分打點，攻擊指數（OPS）更是來到1.118，可見妻子懷孕已為他帶來不少好運。