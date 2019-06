溫馨！大都會拉莫斯準備打擊　老婆場邊「舉牌報喜」

▲拉莫斯老婆舉海報告知懷有第三胎。(圖/翻攝自Instagram/gordondonovan)

記者林緯平/綜合報導

紐約大都會14日(台灣時間)主場迎戰聖路易紅雀,雙方在8局結束後戰成4比4平手,無奈受到大雨攪局,剩下的第9局將延到明日舉行。然而,此戰出現一溫馨畫面,當4局下大都會捕手拉莫斯(Wilson Ramos)在打擊準備區等待上場時,他的妻子突然跑到場邊舉了一張海報,上頭寫著「我懷孕了」,儘管拉莫斯只以淺淺一笑回應,但此幕也讓現場觀眾相當感動。

現年31歲的拉莫斯與太太已育有2名兒女,他也時常在個人社群上「曬家人」,但在今日與紅雀的比賽前,拉莫斯完全不知道將要迎接第3名小孩。就在4局下,輪到拉莫斯本場第2次上場打擊,當時他正在打擊準備區裡準備,這時拉莫斯的老婆突然跑到一旁的觀眾席,並舉著寫有「我懷孕了!拉莫斯這會是你第3個孩子,我們都很愛你!」的海報,而這溫馨一幕全被球迷給捕捉下來。

Here’s the video of Wilson Ramos wife coming down with the sign telling him that she is pregnant with their third child. Awesome stuff. Congrats @WRamosC3 family! (video via @michebag22) pic.twitter.com/rk7rUYATSa